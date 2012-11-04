"سید علی حسینی مزاری" رئیس خبرگزاری صدای افغان (آوا) و مدیر مسئول روزنامه انصاف افغانستان طی بازدید از غرفه خبرگزاری مهر گفت: در راستای عملیاتی کردن همکاری با خبرگزاری مهر بدنبال همکاری دو جانبه هستیم. تماسهای ما با دفتر مهر ادامه دارد و طی جلساتی که داشتیم این موضوع را مطرح کرده ایم.

وی در خصوص عملکرد رسانه های ایران در مورد اخبار افغانستان اظهار داشت: متاسفانه این رسانه ها از کاروان رسانه ای در افغانستان عقب هستند و گزارشهایی که دریافت می کنند از رسانه های غربی و یا رسانه هایی است که مصالح کشور اسلامی را انعکاس نمی دهند. به عنوان مثال خبری که اخیرا به نقل از رویترز نقل شده بود در خبرگزاری ایرانی وجود داشت که ما همان خبر را در خبرگزاری خود به عنوان منبع اصلی منتشر کرده بودیم.

حسینی مزاری افزود: این در حالی است که ما هر روز شاهد تکرار چنین اتفاقاتی در رسانه های ایران هستیم و اخبار افغانستان از رسانه هایی که جهت دار و به نفع منافع غرب است در ایران منعکس می شود. این نقص بزرگی برای یک رسانه اسلامی است.

رئیس خبرگزاری صدای افغان (آوا) یادآور شد: ما برای موفقیت در سطح بین المللی باید توان رسانه ای خود را افزایش داده و رسانه های غربی را بایکوت کنیم. باید به سمتی برویم که کمتر از رسانه های غربی استفاده کنیم و اگر خبری را در یک رسانه اسلامی داریم از همان رسانه نقل کنیم.

به گفته وی مشکل دیگر این است که اخبار افغانستان در ایران کمتر از دیگر کشورهای منطقه پوشش داده می شود و در این زمینه غفلت وجود دارد. رسانه های ایران به اندازه ای که به کشورهای منطقه می پردازند، اتفاقات افغانستان را پوشش نمی دهند.

مدیر مسئول روزنامه انصاف افغانستان هشدار داد: اگر افغانستان دچار مشکلی شود و به عنوان خطر برای منطقه مطرح شود، این خطر متوجه کل جامعه اسلامی خواهد شد و این بخاطر موقعیت استراتژیک این کشور و حضور نظامی دهها کشور غربی در آن است. در این میان آمریکا هم بدنبال ایجاد پایگاه نظامی در افغانستان است و قطعا اگر بی توجهی صورت گیرد، افغانستان می تواند به نقطه ای خطرخیز برای جهان اسلام تبدیل شود.

اگر منافع را هم در نظر بگیریم باز هم افغانستان کشوری است که برای منطقه و کل جهان اسلام می تواند اثرگذار و مثبت باشد. به بیان دیگر مصالح و مفاسد جهان اسلام بستگی به مفاسد و مصالح افغانستان دارد و اگر بدنبال صلح و امنیت و سازندگی هستیم باید اول مشکلاتی را که در این کشور هست، برطرف کنیم.

وی در پایان تاکید کرد: این کشور باید ساخته شود و امنیت در آن برقرار شود، به همین دلیل ثبات و صلح افغانستان مسلما در درجه اول اهمیت قرار دارد. این مسئله باید در رسانه های کشورهای اسلامی مورد توجه قرار گیرد. ما از رسانه های ایران نیز توقع داریم آنگونه که شایسته و بایسته است به این مسئله بپردازند.