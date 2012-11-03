تاریخ غدیر باید در جامعه تبیین شود

به گزارش خبرنگار مهرحجت الاسلام علی خاتمی ظهر شنبه در جشن بزرگ غدیردر محل دارلقرآن کریم زنجان با بیان اینکه نباید تنها به ابراز عشق و علاقه به امام علی(ع) و ارزشهای این روز بزرگ پرداخت افزود: اتکا به غدیر خم و فرهنگ غدیر از سوی ملت ایران در 33 سال گذشته موجب پیشرفت و توسعه کشور در عرصه‌های مختلف شده است.

وی با بیان اینکه امروز وظیفه و مسئولیت آحاد جامعه توجه به واقعه غدیر است، افزود: باید این واقعه در جامعه به خوبی تبیین شود.

حجت الاسلام خاتمی با بیان اینکه بیش از 110 نفر از علمای اهل سنت واقعه غدیر را در کتاب‌ها و منابع خود ذکر کرده‌اند، افزود: متاسفانه خطبه غدیر به صورت کامل در این منابع ذکر نشده است.

نماینده ولی فقیه و امام جمعه زنجان با اشاره به اینکه تمسک به ولایت علی‌بن‌ابی طالب (ع) بالاترین و بزرگ‌ترین ارزش است افزود: دوری از ولایت موجب شقاوت و سختی است.

حجت الاسلام خاتمی با اشاره به دشمنی‌های استکبار علیه ملت ایران، افزود: دشمن همواره دشمنی‌های خود را علیه نظام داشته و نباید از دشمن انتظار دوستی داشت.

وی با بیان اینکه مشکلات اقتصادی جامعه نباید ملت را از اسلام دور کند، افزود: در دوران‌های گذشته نیز این مشکلات وجود داشته و مردمی که این مشکلات را تحمل کرده‌اند موفق‌تر بوده‌اند.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان با اشاره به اینکه مردم پایتخت شور و شعور حسینی باید در این زمینه پیشگام باشند افزود: غدیر درس، دانشگاه، کلاس و الگو برای همه افراد جامعه است که باید هر کس بر اساس ظرفیت خود از این گنجینه استفاده کند.

حجت الاسلام خاتمی تدبر و توجه در تاریخ واقعه غدیر را بر اساس آیات و روایات به جوانان خواستار شد و گفت: باید در کنار توجه به عشق و ارادات خالصانه به مسئله امامت، با آگاهی و بصیرت نیز نسبت به سیره اهل بیت (ع) حساس بود.