لاریجانی درگذشت آیت الله ملک حسینی را تسلیت گفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره اخار مجلس شورای اسلامی، پیام تسلیت علی اردشیر لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی به مناسبت درگذشت آیت ا... ملک حسینی به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

ارتحال فقیه عالیقدر حضرت آیت ا... سیدکرامت ا... ملک حسینی نماینده ولی فقیه در استان کهگیلویه و بویراحمد و امام جمعه یاسوج و نماینده مجلس خبرگان رهبری موجب تاسف و تاثر گردید.

مرحوم آیت ا... ملک حسینی از علمای برجسته منطقه و مبارزین دوران نهضت اسلامی بودند که با توجه به ایمان و خلوص شان مورد اعتماد حضرت امام خمینی(ره) در هدایت انقلاب و استقرار آرامش و امنیت در این استان بودند.

ایشان در سال های پس از پیروزی انقلاب اسلامی نقش مهمی در همراهی مردم استان در صحنه های نظام مقدس جمهوری اسلامی و همچنین تاسیس حوزه های دینی و پیگیری مشکلات و مسائل مردم و رفع محرومیت در منطقه داشتند.

اینجانب از سوی خود و نمایندگان مجلس شورای اسلامی این ضایعه را به پیشگاه حضرت ولی عصر(عج)، مقام معظم رهبری، مردم شریف استان کهگیلویه و بویراحمد و بیت مکرم ایشان تسلیت گفته برای روح بلند آن عالم ربانی و رحمت و مغفرت و برای بازماندگان صبر و شکیبایی از درگاه خداوند مسئلت می کنم.