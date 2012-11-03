  1. بین الملل
۱۳ آبان ۱۳۹۱، ۱۵:۱۶

یک منبع امنیتی هشدار داد ؛

استفاده از ارتش و گارد ملی برای سرکوب اعتراضات در کویت

استفاده از ارتش و گارد ملی برای سرکوب اعتراضات در کویت

یک منبع امنیتی کویت هشدار داد برای سرکوب اعتراضات روز یکشنبه مخالفان احتمالا از نیروهای ارتش و گارد ملی استفاده خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، مسئولان کویت برای مقابله با تظاهرات مخالفان این کشور در روز یکشنبه به احتمال زیاد از نیروهای ارتش و گارد ملی استفاده خواهند کرد.

یک منبع امنیتی در این رابطه اعلام کرد که وزارت کشور از هر اقدامی برای مقابله با برپایی تظاهرات غیرقانونی استفاده خواهد کرد.

مخالفان کویت در اعتراض به اصلاح جزئی قانون انتخابات این کشور که امیر این کشور 19 اکتبر با آن موافقت کرد اعتراضات گسترده ای برپا کرده اند. به همین مناسبت قرار است فردا یکشنبه تظاهرات گسترده ای از سوی مخالفان برگزار شود.

کد مطلب 1734873

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