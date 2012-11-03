شکرگذار نعمت ولایت فقیه باشیم

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد حسین باقری ظهر شنبه در مراسم جشن غدیر افزود: عید غدیرخم روز اکمال دین و اتمام نعمات الهی است و در چنین روزی امیرمومنان (ع) از جانب خداوند متعال به جانشینی پیامبر اکرم (ص) معرفی و تعیین شدند.

وی با اشاره به سنت احترام به سادادات گفت: این سنت پسنددیده نشانه احترام و محبت به پیامبر اکرم (ص) و امیرمومنان (ع) است.

حجت الاسلام باقری با گرامیداشت روز 13 آبان به توصیه های مقام معظم رهبری در جمع فرهنگیان و دانش آموزان اشاره کرد و گفت: به فرموده رهبری، فتنه جدید، ایجاد اختلاف بین مسئولان است و هر حرفی که باعث اختلاف شود خیانت به مردم است.

امام جمعه علی آبادکتول افزود: در مشکلات اقتصادی مراقب باشیم به گونه ای حرف نزیم که دشمن خوشحال شود زیرا آمریکا با همه جناحها مخالف بوده و با هر کس که با این نظام موافق باشد، مخالف است.