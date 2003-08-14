كلي سر چشمه اطلاعات درباره عراق بود

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از بي بي سي در ادامه دادرسي پرونده مرگ دكتر" كلي" امروز دكتر" براين ولز" رييس مسئول "كلي" در وزارت دفاع در مورد ملاقاتش با" كلي" و گفتگوهاي في مابين در دادگاه رسيدگي به پرونده مر گ مشكوك وي به قضاوت لرد هاتن شهادت داد .

ولز در اظهاراتش گفت " كلي " به روساي خود در وزارت دفاع گفته بود اندرو گليگان خبرنگار بي بي سي نام آلستر كمبل را بر سر زبانها انداخته است . وي افزود: كلي به گليگان گفته كه درباره نام آلستر كمبل هيچ اظهار نظري نمي تواند بكند . دكتر ولز گفت دكتر" كلي" از افشا شدن نامش ناراحت نبود .او گفت دكتر" كلي" با اندرو گليگان در تاريخ نوزدهم ماه ژوئن امسال صحبت كرده بود. وي افزود" كلي" در ديدار با" ريچارد هت فيلد" رييس پرسنلي وزارت دفاع در روزهاي چهارم و هفتم جولاي آرام به نظر مي رسيد ."ولز" و "هت فيلد" سپس با" كلي" ديدار كرده بودند تا دريابند او در اين ملاقات به گليگان چه گفته است . آنها در اين ديدار به" كلي" گفته بودند كه بدون اجازه مقامات با مطبوعات گفتگو نكند . دكتر ولز رييس بخش منع توليد و تكثير تسليحات وزارت دفاع است و دكتر "كلي" به عنوان مشاور سلاحهاي ميكروبي در اين بخش خدمت مي كرده است .

دكتر ولز گفت به" كلي" هشدار داده شد كه نقض مقررات وزارت دفاع يقيناً به ضرر او تمام خواهد شد .او افزود با اين حال "كلي" آرام بنظر مي رسيد با اينكه چنين تهديدي از طرف مقام مافوق هر كسي را ناراحت مي كند. اوافزود بنظر مي رسيد " كلي" آمادگي شنيدن اين حرفها را از پيش داشته است. وي در ادامه گفت به" كلي" گفته است كه ممكن است لازم شود وي بيانيه عمومي از گفتگوهايش با گليگان تهيه كند.او گفت "كلي" با ايده صدور بيانيه اي توسط وزارت دفاع بدين مضمون كه يك مقام رسمي پيشقدم شده است با خبرنگار بي بي سي ديدار كند ظاهراً موافق بوده است .

"ولز" در پاسخ دادگاه كه آيا اين كار براي كارمندان كشوري امري عادي است ؟ پاسخ داد اين كار غيرعادي است . او گفت در ديدار با" هت فيلد" ، وي پيشنهاد كرد كه ممكن است نام" كلي" افشا شود .او اضافه كرد "كلي" از اين موضوع ابراز ناراحتي نكرد . "ولز" در ادامه گفت پس از ديدارش با "كلي " به اين نتيجه نرسيده بود كه قانون حفظ اسرار رسمي نقض شده است يا دكتر "كلي" منبع اطلاعاتي اندرو گليگان بوده باشد. او گفت وزارت دفاع به "ديويد كلي" مشكوك بود و تصور مي كرد كه وي منبع اطلاعاتي مقاله اي باشد كه در روزنامه آبزرور درباره ادعاي واحدهاي توليد سلاحهاي ميكروبي عراق كه نيروهاي ائتلاف در ماه ژوئن دراين كشور پيدا كرده بودند باشد . در اين مقاله آمده بود كه مقامات رسمي انگلستان كه از اين تاسيسات ديدن كرده بودند از جمله دكتر" كلي" گفته بودند كه اين تجهيزات براي توليد هيدروژن بوده است و نه سلاحهاي ميكروبي . دكتر "كلي " به دكتر ولز گفته بود كه او چنين اطلاعاتي را در اختيار نويسندگان اين مقاله قرار نداده است.

پيشتر دكتر ولز در محضر دادگاه گفته بود دكتر" كلي" شخص بسيار مهمي بوده كه مقامات ارشد را در وزارت دفاع درباره بازرسي هاي تسليحاتي عراق آگاه مي ساخته است .او گفت دكتر"كلي" براي من سرچشمه تمام اطلاعات درباره عراق بوده است .