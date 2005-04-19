سياست هاي فرهنگي مجلس بر مبناي اعتلاء و گسترش معرفت ديني است

جواد آرين منش نائب رئيس كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي در گفت وگو با خبرنگار دين و انديشه "مهر" در مشهد ضمن بيان اين مطلب افزود : مشكلات اقتصادي ، ضعف برنامه ريزي ، عدم معرفي صحيح و روشن از فرهنگ اسلامي و ملي ، عدم استفاده بهينه از تكنولوژي ارتباطات و ارائه نكردن چهره جذاب براي دين از مشكلات اصلي در مقابله با تهاجم فرهنگي غرب است .



نماينده مردم مشهد در ادامه با بيان اين كه صدا و سيما يا نشريات و آموزش و پرورش نقش خود را براي معرفي هر چه بهتر فرهنگ اسلامي ايفا نكرده اند ، گفت : صدا و سيما يكي از اركان اصلي در زمينه ارتقاء باورها و انديشه هاي ديني مي باشد كه بايد ساخت برنامه هايي را كه از لحاظ ساختارهاي فرهنگي و ديني غني و پرمايه مي باشد در اولويت قرار دهد .



وي در خصوص طرح ها و برنامه هاي خاص كميسيون فرهنگي مجلس در رابطه با ساختارهاي فرهنگي و ديني نظام اسلامي خاطر نشان كرد : پرداختن به ساماندهي مد و لباس ، مداحي در كشور ، هيات هاي مذهبي ، و ترويج فرهنگ قرآني در اين كميسيون در دست بررسي است .



عضو كميسيون فرهنگي مجلس در پايان ضمن اشاره به اين كه سياست هاي فرهنگي و چشم انداز فرهنگي دو ساله آينده و برنامه توسعه چهارم برمبناي اعتلاء و گسترش معرفت و بصيرت ديني است ، از تمامي سازمانها و دست اندركاران امور فرهنگي و مذهبي كشور خواست تا براي زنده نگه داشتن ارزشهاي ديني و معنوي ملت ايران به سمت سياست ها و اهداف تعيين شده نظام جمهوري اسلامي حركت كنند .

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