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۱۳ آبان ۱۳۹۱، ۱۷:۱۲

قهرمانی جوانان آسیا - امارات

جام سی و هفتم با تساوی کره‌جنوبی و عراق آغاز شد

جام سی و هفتم با تساوی کره‌جنوبی و عراق آغاز شد

مسابقات فوتبال قهرمانی جوانان آسیا 2012 امارات امروز جمعه با تساوی تیم‌های کره‌جنوبی و عراق به صورت رسمی آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سی و هفتمین دوره مسابقات فوتبال قهرمانی جوانان آسیا از ساعت 14:30 امروز جمعه با برگزاری دیدار تیم‌های کره‌جنوبی و عراق آغاز شد که این مسابقه با تساوی بدون گل به پایان رسید.

این مسابقه از گروه B و در ورزشگاه فجیره شهر الفجیره برگزار شد که راوشان ایرماتوف داور معروف ازبکستانی قضاوت آن را برعهده داشت.

برنامه ادامه دیدارهای امروز جمعه مسابقات فوتبال قهرمانی جوانان آسیا به شرح زیر است:
گروه A:
* امارات - کویت، ساعت 16:30، ورزشگاه امارات شهر راس الخیمه
* ایران - ژاپن، ساعت 20:30، ورزشگاه امارات شهر راس الخیمه

گروه B:
* چین - تایلند، ساعت 18:30، ورزشگاه فجیره شهر الفجیره

کد مطلب 1734919

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