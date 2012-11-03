اتهامات جدید علیه حزب حاکم/ نخست وزیر واکنش نشان داد

به گزارش خبرگزاری مهر، رویترز گزارش داد که در آستانه اعلام نتایج انتخابات پارلمانی اوکراین در روز یکشنبه احزاب اپوزیسیون، حزب حاکم "مناطق" به رهبری ویکتور یانوکوویچ را به سرقت کرسی های پارلمان متهم کردند.

درحالی فردا سرنوشت انتخابات پارلمانی اوکراین مشخص می شود، رسانه های خبری از پیروزی حزب حاکم و تصدی اکثریت کرسی های پارلمان خبر می دهند.

"ویتالی کلیچکو" قهرمان بوکس جهان و رهبر حزب مخالف "پانچ" نیز در همین حال با اشاره به امکان تقلب در انتخابات پارلمانی از انجام اقدامات لازم برای باطل کردن نتایج انتخابات خبر داد.

در پی اعلام نتایج آرا در روز جمعه و کسب 187 کرسی از سوی حزب مناطق و متحدان کمونیست و گروه‌های مستقل، حزب مخالف پانچ از سرقت 5 / 1 تا 2 درصد از آرای خود خبر داد.

بر اساس آخرین گزارشها حزب "سرزمین پدری" به رهبری یولیا تیموشنکو، نخست وزیر سابق اوکراین 104 کرسی ، حزب کلیچکو 40 کرسی و حزب ملی ‌گرایان "آزادی" 37 کرسی را به خود اختصاص دادند.

خبر دیگر اینکه نخست وزیر اوکراین روز گذشته در گفتگو با ناظران بین المللی در کی یف تاکید کرد: انتخابات پارلمانی اخیر حرکتی بسیار مهم به سوی دموکراسی و شفافیت بود.