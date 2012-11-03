به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی بعد از بازدید از آسایشگاه معلولان ایثار در شهرستان ورامین در جمع کارکنان این آسایشگاه ضمن تبریک عید غدیر خم گفت: در راهی که این 34 سال ملت ایران گام نهادند همیشه با یاد اولیاء خدا قدم برداشتند و نیازمند استمداد مستمر از اولیا خدا هستیم و با مشکلاتی که بدخواهان برای کشور به وجود آورده‌اند با عنایت الهی، همت مسئولین و حمایت مردم مرتفع شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: وجود چنین مراکزی برای کشور مهم است و خدمت در آن نیز اجر زیادی دارد چرا که آنها نیازمندترین افراد به لحاظ عاطفی، روحی و جسمی هستند.

وی با بیان اینکه مجلس نیز برای حل مشکلات آسایشگاه‌های معلولان اقداماتی را انجام می‌دهد تاکید کرد: این گونه مراکز باید به خیرین سپرده شود و با کمک مردم اداره شود رویکرد واگذاری این مراکز به خیرین اقدام درستی است.

لاریجانی اظهار داشت: اگر این گونه بخش‌ها از طریق خیرین و مردم اداره شود دارای رسیدگی بهتری خواهد بود چرا که دولت نمی‌تواند این گونه مراکز را خوب اداره کند.

رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد:‌ علاوه بر اداره بهتر این مراکز توسط مردم اثرات اجتماعی این موضوع نیز برای خیرین نیز زیاد است و باعث نزدیکی روحی و عاطفی مردم می‌شود .

وی اظهار داشت: دولت باید کمک‌های خود را به این گونه مراکز ادامه دهد.