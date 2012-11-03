  1. بین الملل
۱۳ آبان ۱۳۹۱، ۲۰:۱۰

اسماعیل هنیه:

ابومازن حق 6 میلیون آواره فلسطینی را نادیده گرفت

ابومازن حق 6 میلیون آواره فلسطینی را نادیده گرفت

نخست وزیر دولت منتخب فلسطین ضمن انتقاد از رویکرد سازشکارانه رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین تاکید کرد ابومازن با سخنان اخیر خود حق شش میلیون آواره فلسطینی را نادیده گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فلسطین الیوم، اسماعیل هنیه امروز در واکنش به اظهارات اخیر ابومازن اعلام کرد که هیچ کس حق ندارد حتی از یک وجب از خاک اراضی فلسطین چشم پوشی کند.

وی ضمن انتقاد از رویکرد سازشکارانه رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین در قبال حقوق ملت فلسطین به ویژه حق بازگشت آوارگان فلسطینی گفت: ابومازن اشتباه بزرگی مرتکب شده است و حق شش میلیون آواره فلسطینی را نادیده گرفته است.

ابومازن شب جمعه در گفتگو با کانال دو تلویزیون رژیم صهیونیستی در اظهاراتی سوال برانگیز و در ادامه رویکرد سازشکارانه اش اعلام کرد تا زمانی که من رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین باشم، انتفاضه سومی علیه اسرائیل رخ نمی دهد.
 

کد مطلب 1734978

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