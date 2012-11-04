به گزارش خبرنگار مهر، در این دوره از مسابقات که روز جمعه در محل خانه تکواندو آغاز شد هفت تیم حضور دارند که در هفته نخست شهرداری ورامین که به جای شهرداری بندرعباس وارد لیگ برتر شده استراحت داشت و تنها سه بازی برگزار شد.

دانشگاه آزاد در تقابل با مس کرمان از بهترین نفرات خود بهره برد و 6 بر2 پیروز شد. میثم باقری، ابراهیم مردانی، داود عبدالرضایی ، عباس شیخی، علیرضا نصر و یوسف کرمی مردان پیروز دانشگاه بودند و روح الله طالبی هم به دلیل تثبیت پیروزی میدان نرفت. سید محمد رفیعی تنها تکواندو مس بود که در یک مبارزه رودرو علی درویش پور را شکست داد.

ملی حفاری با حضور برخی از چهره های ملی پوش استیل البرز تازه وارد را 5 بر3 شکست داد. در این دیدار برتری پیام قبادی مقابل کوروش رجلی، پیروزی فرزاد عبداللهی در راند طلایی مقابل امید حمیدی و شکست فرزاد ذوالقدر مقابل عباس صفائیان مهمترین حوادث بود.

در آخرین دیدار هم قوامین ناجا موفق شد 6بر2 سایپای را شکست دهد. سلطانی سرمربی قوامین که چندی پیش همراه با تیم منتخب نیروهای مسلح قهرمان جهان شد می کوشد با تیم جوان خود همچون سال گذشته در جمع مدعیان حضور داشته باشد.

هفته دوم این مسابقات بعد از بازگشت تیم ملی از جام جهانی آروبا برگزار خواهد شد.