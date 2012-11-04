فرنگی کاران برای المپیک 2016 استارت زدند/ حضور محمد بنا به همه روحیه داد

حسام الدین جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب افزود: نخستین مرحله از اردوی آماده سازی فرنگی کاران روز چهارشنبه هفته گذشته زیر نظر محمد بنا و اعضای کادر فنی آغاز شد که این اردو در واقع به منزله استارت فرنگی کاران برای حضوری هر چه با قدرت در میادین مهم و بین المللی آتی است.

وی افزود: یکی از مزایای اردوی کنونی حضور پرتعداد و چشمگیر فرنگی کاران جوانی است که پیش از این در رده جوانان کشتی می گرفتند و بنا به دلایلی مختلفی از جمله شرایط سنی و یا توانایی بالا و مطلوب به اردوی بزرگسالان دعوت شدند. مطمئنا در آینده ای نزدیک شاهد تحول بزرگی در ترکیب تیم ملی کشتی فرنگی خواهیم بود، چراکه پشت سر هر قهرمان بزرگ و عنوانداری، چند مدعی جوان و باانگیزه حضور دارند.

سرپرست تیم ملی کشتی فرنگی به مهمترین اهداف وبرنامه های کادر فنی در این مرحله از اردو اشاره کرد و گفت: بیش از هر چیز در این اردو به دنبال سنجیدن توان فنی و جسمی اردونشینان هستیم که این مساله نیز با تمرینات پر حجم و پر فشار در روزهای آینده به خوبی عیان خواهد شد. البته میزان فشار تمرینات کاملا طبیعی و برنامه ریزی شده خواهد بود، چراکه برخی از فرنگی کاران پس از مدتها به اردو دعوت شده اند و باید به مرور بر حجم و سگینی تمرینات آنان افزوده شود.

جعفری حضور محمد بنا در راس امور تیم های ملی را به فال نیک گرفت و گفت: قبل از اینکه نخستین اردوی ما آغاز شود، محمد بنا تمامی اعضای کادر فنی و کشتی گیران را گردهم آورد و با صحبت های امیدبخش خود به خوبی همه را مهیای آغاز برنامه های تیم ملی کردو ضمن اینکه حضور محمد بنا در تیم ملی نیز انگیزه و اشتیاق فراوانی در بین اردونشینان بوجود آورده و تمامی فرنگی کاران با روحیه ای مطلوب و دوچندان به فرامین مربیان عمل خواهند کرد.

وی در خاتمه با اشاره به غیبت برخی از فرنگی کاران المپیکی در روزهای نخست اردو گفت: تمامی المپیکی ها با اطلاع قبلی و با اجازه کادر فنی به اردو نیامده بودند. به هر حال این فرنگی کاران طی روزهای اخیر در تمرینات حضور خواهند یافت تا دور جدیدی از تمرینات خود را آغاز کنند.

نخستین اردوی تیم ملی کشتی فرنگی کشورمان از روز 10 آبانماه در خانه کشتی آغاز شده که این تمرینات تا روز 24 آبانماه ادامه خواهد داشت.