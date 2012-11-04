سید شمس‌الدین حسینی در گفتگو با مهر در خصوص ساماندهی وضعیت بورس کالا در کشور اظهارداشت: بعد از ابلاغ قانون بازار جامع سرمایه، این بازار در کشور به 3 سطح کلی تقسیم شد.

وی افزود: یکی از این سطوح سطح حاکمیتی و سیاست‌گذاری است که متشکل از وزیرامور اقتصادی و دارایی، وزیرصنعت، معدن و تجارت، رئیس کل بانک مرکزی، دادستان کل کشور و رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار است که البته فعالان بازار بورس یا منتخبین کانونها هم در این سطح که به نام "شورای عالی بورس" است، حضور دارند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی اضافه کرد: سطح بعدی سازمان بورس و اوراق بهادار است که در این تقسیم بندی کار نظارت را انجام می دهد به طوری‌که این سازمان به عنوان دستگاهی ناظر اجرای برخی از مقررات مربوطه را دنبال می کند.

وی افزود: سطح دیگر نهادهای خودانتظام و غیردولتی که در ذیل سازمان بورس و اوراق بهادار مانند بورس اوراق بهادار و بورس کالا فعالیت می کنند، قراردارد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه با اشاره به اینکه اخیرا بحث‌هایی در رابطه با حضور برخی کالاها در بورس کالا به وجود آمده است، گفت: ظاهرا اختلالاتی برای حضور چندکالا در بورس کالا ایجاد شده است که البته هنوز گزارش رسمی در رابطه با این موضوع به بنده به عنوان رئیس شورای عالی بورس نداده اند.

وی درعین حال تصریح کرد: با توجه به اطلاعاتی که از برخی رسانه ها کسب کرده ام و همچنین مشورت‌هایی که در این باره با همکاران خود در وزارت صنعت، معدن و تجارت داشته ام، قرار شد مسئولان سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و سازمان بورس و اوراق بهادار گزارشات مستندی را در خصوص این موضوع تهیه کرده و به شورای عالی بورس ارائه دهند تا متناسب با آن تصمیمات لازم در این شورا اتخاذ شود.

حسینی یادآور شد: براین اساس، دو هفته گذشته در شورای عالی بورس گزارشی از این موضوع ارائه و قرار شد برگزاری جلسات تکمیلی را مسئولان سازمان بورس و اوراق بهادار ادامه دهند، ضمن اینکه صالح آبادی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار روزچهارشنبه هفته گذشته جلسه ای را درباره این موضوع برگزار کرده که قرار است نتایج این جلسات جمع بندی و نهایتا به شورای عالی بورس ارائه شود.

وی با بیان اینکه چند رویکرد در این تصمیم گیری‌ها وجود دارد، گفت: یک رویکرد این است که اگر واقعا برخی دستگاههای اجرایی معتقدند عامل اصلی گرانی برخی از کالاها حضور آنها در بورس کالا است، همانطور که سازمان بورس و اوراق بهادار صراحتا اعلام کرده است، آمادگی داریم آنها را از بورس خارج کنیم.

این عضو اقتصادی کابینه دهم ادامه داد: از جمله رویکردهای دیگر این است که طرف عرضه و تقاضای این کالاها به صورت عمومی هم در بورس و هم در خارج از بورس مدیریت شود و ظاهرا قیمتی که در بورس کالا برای کالاها اعمال می شود، پائین‌تر از قیمت آنها در بازار آزاد است.



وی خاطرنشان کرد: در مجموع قرار است به جای گفتگوهای پراکنده این موضوعات در کارگروه تخصصی که با مسئولیت چند دستگاه از جمله سازمان بورس، سازمان تعزیرات حکومتی و سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان که جایگزین سازمان بازرسی و نظارت شده است، جمع بندی شده تا برمبنای آن تصمیم گیری شود.

وزیر صنعت ، معدن و تجارت هفته قبل با هشدار به متولیان بورس کالا به دلیل رفتار نامناسب در شرایط کنونی نوسانات نرخ ارز، گفته است : خودتان این وضعیت را کتترل کنید، واگرنه اقدام قانونی خود را انجام می دهیم. به گزارش مهر، مهدی غضنفری



در همین حال، محسن صالحی نیا معاون صنایع و امور اقتصادی وزارت صنعت معدن و تجارت با تاکید بر اینکه مبنای قیمت گذاری در بورس نباید ارز چهارراه استانبول باشد، گفته است: بورس کالا یک نهاد قانونی است و نباید اجازه قیمت گذاری با ارز آزاد و بیش از آن بدهد.