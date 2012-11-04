به گزارش خبرنگار مهر، منطقه پنجم امام محمد باقر (ع) نیروی دریایی سپاه صبح یکشنبه با حضور فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و سایر فرماندهان ارشد نظامی و مسئولان کشوری در شهرستان بندر لنگه مورد بهره برداری قرار گرفت.

نیروی دریایی سپاه در راستای گسترش توان عملیاتی و نظامی و افزایش گستره کنترل بر خلیج فارس در راستای دکترین دفاعی پنجمین منطقه دریایی را در شهرستان بندر لنگه مستقر کرده است.

سرلشگر جعفری فرمانده کل سپاه درحاشیه بازدید از منطقه پنجم نیروی دریایی امام محمد باقر، تامین امنیت، افزایش توان کنترلی و دفاعی از مرزهای آبی کشور در خلیج فارس را از مهمترین اهداف حضور سپاه در منطقه خلیج فارس عنوان کرد.