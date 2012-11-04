دبیرخانه دائمی حوزه علمیه در بهزیستی فعال می شود

به گزارش خبرنگار مهر، همایون هاشمی شامگاه شنبه در همایش نقش متقابل حوزه علمیه و بهزیستی در دفتر نماینده مردم گلتسان در مجلس خبرگان رهبری در علی آبادکتول افزود: باید به گونه ای برنامه ریزی کنیم که علوم دینی در بخش های آموزشی کودکان و مشاوره ها در کنار علوم آکادامیک فعالیت کند.

وی اظهار داشت: برای غنی تر شدن کتب آموزشی کودکان، مطالب جدید را به مربیان مهد کودک ارائه کردیم.

نماینده مردم گلستان در مجلس خبرگان رهبری نیز گفت: حوزه های علمیه می توانند بازوی توانایی برای سازمان بهزیستی باشند.

آیت الله سید عبدالهادی شاهرودی افزود: برای تحول و دگرون سازی ساختار فرهنگی در بهزیستی که همانند آمزوش و پرورش عمل می کند فعالیت پایگاههای فرهنگی ضروری است.

وی اظهار داشت: سازمان بهزیستی در سالهای اخیر تربیت و آموزش کودکان پیش از دبستان و مهد را که نقش بسزایی در آینده آنان دارد برعهده گرفته است.