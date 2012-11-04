  1. استانها
  2. گلستان
۱۴ آبان ۱۳۹۱، ۹:۱۵

هاشمی:

دبیرخانه دائمی حوزه علمیه در بهزیستی فعال می شود

دبیرخانه دائمی حوزه علمیه در بهزیستی فعال می شود

علی آبادکتول - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان بهزیستی کشور گفت: دبیرخانه دائمی حوزه و بهزیستی در بهزیستی فعال می شود تاکار تولید محتوا برای کودکان زیر هفت سال نهادینه تر شود.

به گزارش خبرنگار مهر، همایون هاشمی شامگاه شنبه در همایش نقش متقابل حوزه علمیه و بهزیستی در دفتر نماینده مردم گلتسان در مجلس خبرگان رهبری در علی آبادکتول افزود: باید به گونه ای برنامه ریزی کنیم که علوم دینی در بخش های آموزشی کودکان و مشاوره ها در کنار علوم آکادامیک فعالیت کند.

وی اظهار داشت: برای غنی تر شدن کتب آموزشی کودکان، مطالب جدید را به مربیان مهد کودک ارائه کردیم.

نماینده مردم گلستان در مجلس خبرگان رهبری نیز گفت: حوزه های علمیه می توانند بازوی توانایی برای سازمان بهزیستی باشند.

آیت الله سید عبدالهادی شاهرودی افزود: برای تحول و دگرون سازی ساختار فرهنگی در بهزیستی که همانند آمزوش و پرورش عمل می کند فعالیت پایگاههای فرهنگی ضروری است.

وی اظهار داشت: سازمان بهزیستی در سالهای اخیر تربیت و آموزش کودکان پیش از دبستان و مهد را که نقش بسزایی در آینده آنان دارد برعهده گرفته است.

کد مطلب 1735063

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه