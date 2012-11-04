محمد کشتی آرای در گفتگو با مهر در خصوص ممنوعیت صادرات طلا اظهار داشت: این موضوع در گذشته هم مطرح شده است، زیرا کشور در شرایط خاص است و طلا هم از موضوعات مهم و استراتژیک به شمار می رود.

رئیس اتحادیه طلا و جواهر با بیان اینکه 52 قلم کالای ممنوع شده از محصولات اساسی کشور هستند، گفت: ما در کشور به این کالاها نیاز داریم، به عنوان نمونه صادرات محصولی مانند گندم باید محدود شود.

وی تصریح کرد: طلا از آن دسته کالاهایی است که تاثیر به خصوصی در اقتصاد و پول کشور دارد و یکی از پارامترهای ارزش پولی هر کشور ذخایر طلای آن است که اگر این ذخایر از کشور خارج شود، به اقتصاد آسیب وارد می شود.

کشتی آرای در پاسخ به این پرسش که میزان دخایر طلا در کشور به چه میزان است؟ بیان کرد: بنده اطلاعی از این موضوع ندارم و این اطلاعات در اختیار بانک مرکزی است و تاکنون بنده در این خصوص چیزی نشنیده ام، البته برخی از منابع اعداد و ارقامی را حدس می زنند اما هیچ کدام واقعی و صحیح نیست.

رئیس اتحادیه طلا و جواهر با تاکید بر اینکه در نهایت سکه و طلاهایی که انبار شده از منازل خارج می‌شوند، اظهار داشت: این طلاها سرانجام در چرخه تولید و اقتصاد قرار می گیرند اما باید تدابیری اندیشیده شود تا نگهداری این طلاها در منازل سودی را برای صاحبان آن نداشته باشد که تنها در این صورت، طلاها از منازل خارج می شود.

تشکیل بانک طلا / چطور می‌توان طلاها را از منازل بیرون آورد

وی در پاسخ به این پرسش که اتحادیه طلا و جواهر چه پیشنهادی در این خصوص دارد؟ گفت: پیشنهاد ما این است که بانک طلا در کشور تاسیس شود تا از طلاها و سپرده‌های مردم حفاظت کند و طلاها هم در بخش‌های اقتصادی هزینه شود.

کشتی آرای با بیان اینکه هم اکنون بانک کارگشایی فقط از طلاها نگهداری می کند، اظهار داشت: این بانک متفاوت است و اولین موضوع این است که باید به صورت EPG فعالیت کند و سازمان خاصی را داشته باشد.

رئیس اتحادیه طلا و جوار با اشاره به اینکه ساختار بانک طلا در کشورهای زیادی تعریف شده است، افزود: در این بانک، طلا را به صورت فیزیکی از سپرده گذار تحویل می گیرند و در نهایت هم به همان مقدار به وی تحویل می دهند، به عنوان مثال سپرده گذاری که یک هزار دلار سپرده دارد، درصدی را سود می گیرد و در موعد مقرر هزار دلار خود را تحویل می گیرد، طلا هم به همین شکل است و باید مقدار طلا را دریافت کند.

وی درباره اینکه آیا این پیشنهاد به بانک مرکزی ارایه شده است؟ گفت: در جلسات این موضوع را مطرح کردیم، البته مخالفتی هم نبوده و شاید تاکنون کسی برای این امر اعلام آمادگی نکرده است.

کشتی آرای تصریح کرد: اگر مقامات اقتصادی کشور به فکر بیافتند از طرف صنف طلافروشان و اتحادیه سازوکار آن مشخص شده است، ضمن آنکه در این بانک می توانیم به واحدهای تولیدی وام بدهیم و طلا صادر کنیم، از سوی دیگر به ازای صادرات محصولات طلا، طلا به کشور وارد کنیم.

خبرنگار مهر پرسید مثل کاری که چند سال قبل بانک صادرات انجام داد و سپرده طلا تشکیل داد؟ گفت: کاری که بانک صادرات انجام می داد، اشتباه بود.

شایعه دستگیری برخی از طلافروشان بزرگ؟

رئیس اتحادیه کشوری طلا و جواهر در خصوص شایعه دستگیری برخی از طلافروشان بزرگ تهران اظهار داشت: بنده اطلاعی ندارم.، البته دستگاه قضائی سوالاتی را مطرح می کند که باید اطلاعاتی خود را در اختیار آنها قرار دهیم.

وی درباره وضعیت فعلی بازار سکه و طلا و اینکه آیا قیمتها حبابی است؟ بیان کرد: قیمت‌های سکه و طلا واقعی است و حبابی ندارد اما بازار مصنوعات و صنعت طلا به شدت در حال رکود است و بسیاری از واحدهای تولیدی در شرف تعطیلی هستند؛ به این دلیل که مردم، زیورآلات و طلا نمی خرند و نگاه آنها به دنبال سکه و طلا برای کسب سود است.

کشتی آرای در مورد اینکه ملاک تعیین قیمت سکه، دلار در بازار آزاد است و کدام صرافی‌ها ملاک هستند، گفت: در صرافی‌ها قیمت ارز به صورت آزاد تعیین می شود و قیمت جهانی هم مشخص است که با ضرب این دو عامل قیمت واقعی طلا مشخص می شود.

طلافروشان قیمت ارز بازار آزاد را از کجا می‌گیرند

وی در پاسخ به این پرسش که شایعاتی مطرح است که اتحادیه طلا و جواهر برای تعیین قیمت طلا و سکه از صرافی‌های خاصی قیمت بازار آزاد را می گیرد؟ افزود: نه، اینطور نیست، قیمت ارز در بازار آزاد مشخص است و پنهان نیست، کار ما هم این است که قیمت به دست آمده و بازار آزاد به هم نزدیک باشد و درصورتی که فاصله ای بود، نشانگر حباب است در غیراین صورت قیمتها واقعی هستند.