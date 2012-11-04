عواقب مصوبه دولت/ برخی صادرکنندگان مشتریان خود را از دست دادند

محمد نهاوندیان در گفتگو با مهر گفت: در حال حاضر 4 بازار ارزی در کشور وجود دارد که هر یک نرخ ویژه خود را دارند؛ به این معنا که ارز مرجع با نرخ 1226 تومان، ارز مرکز مبادلات ارزی، ارز حاصل از مبادله صادرکنندگان و واردکنندگان و نیز بازارهای حاشیهای که در چهارراه استانبول و سایر نقاط شهر به چشم میخورد.
عضو شورای پول و اعتبار افزود: این در حالی است که آسیب مهم از اینجا ناشی میشود که نرخ بازار حاشیهای که در کنار برخی از خیابانها شکل گرفته است، متاسفانه شرایطی را بوجود آورده است که آن نرخ، به عنوان نرخ برابری ارزش پول ملی و ارزهای خارجی است.
وی تصریح کرد: همین بازار حاشیهای سبب میشود که برخیها وسوسه شوند و ارز حاصل از صادرات را در آن عرضه نکنند؛ بنابراین باید به وضعیت موجود سامانی داد و به سیاست ارز تکنرخی بازگشت؛ البته این به معنای محدودیتهای تجاری نباید باشد.
به گفته نهاوندیان، با طولانیشدن وجود ارز چند نرخی در کشور، کم کم زمینه برای تولد صادرات رانتی را در حال شکل دادن دارد و این پدیدهای مخرب است؛ چراکه به جای آن که به اصلاح ریشهای، برای جلوگیری از صادرات بیرویه، سیاستهای مقطعی مانند ممنوعیت صادرات به اجرا درآمد در حالی که صادرکنندگان معتبر و شناسنامهدار کشور آمادگی دارند دولت را در پیداکردن روشها و راهکارهای علمیتر برای مدیریت این موضوع یاری کنند.
رئیس پارلمان بخش خصوصی اظهار داشت: برخی سیاستهای دولت سبب شده است که بنگاههای صادراتی که به تولید محصول میپرداختند، هم اکنون از صادرات محصولات خود منع شدهاند و نمیتوانند به تعهداتی که برای رساندن کالا به بازارهای خارجی و مشتریان چندین و چند ساله خود داشتهاند، عمل کنند و این بازاری بیاعتماد را برای واردکنندگان کالاهای ایرانی ترسیم کرده است.
به گزارش مهر، دولت به تازگی با تصویب مصوبات جدید ارزی، صادرات 52 قلم کالا را به شرح ذیل که به نوعی از ارز مرجع یا اتاق مبادلاتی استفاده میکنند، ممنوع اعلام کرده است.
1- گندم 2- آرد 3- شکر 4- قند 5- روغن نباتی 6- گوسفند زنده 7- گوشت قرمز 8- کاتدمس 9-مفتول مسی 10- پوست خام 11- انواع لاستیک خودرو 12- انواع محصولات پلیمری 13- ماشینآلات صنعتی و راهسازی وارداتی 14- قطعات خودروی وارداتی 15- انواع کاغذ 16- جو 17- ذرت دامی 18- کنجاله سویا 19- دانه سویا 20- شمش آلومینیوم 21- شمش فولاد 22- قراضه آهن 23- ضایعات پت 24- آخال کاغذ 25- سولفور مولیبدن 26- انواع چوب 27- چای وارداتی 28- وت بلو (گاوی و گوسفندی) 29- انواع برنج وارداتی 30- انواع علوفه 31- انواع شیرخشک 32- انواع کره حیوانی 33- انواع محصولات فولادی 34- دوده کربن 35- سولفات سدیم 36- کربنات سدیم 37- سود کاستیک 38- اسیدسولفونیک 39- LAB (ال.ای.بی) 40- بنزن 41- جوش شیرین 42- استایرن مونومر 43- پلیاتیلن 44- پلیپروپیلن 45- پلیاتیلن ترفتالات 46- پیویسی 47- پلی استایرن 48- دیاکتیل فتالات 49- اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50- کریستال ملامین 51- تخم مرغ نطفهدار 52- تخممرغ خوراکی.
نظر شما