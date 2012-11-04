زمین نامرغوب علت تاخیر ساخت مسکن مهر نمین است

به گزارش خبرنگار مهر، احمد حاج علیزاده صبح شنبه در بازدید از پروژه مسکن مهر شهرستان نمین تصریح کرد: تنها محل موجود برای ساخت مسکن مهر نمین زمینی به مساحت 30 هکتار در ورودی این شهر بود که به دلیل سختی حفاری تاخیری در ساخت به وجود آورد.

وی افزود:برای تسریع در ساخت مسکن مهر شهرهای زیر هشت هزار نفر اردبیل تمرکز بر شهرهای نمین، گیوی، کوثر، سرعین و بیله سوار است.

حاج علیزاده با بیان اینکه 20 شهر در اردبیل جمعیت زیر 25 هزار نفر دارند، متذکر شد: برای این تعداد شش هزار و 500 واحد مسکن مهر در نظر گرفته شده که از این تعداد شش هزار و 300 واحد به بانک معرفی و پنج هزار و 500 متقاضی نیز موفق به انعقاد قرارداد شده اند.

به گفته این مسئول از تعداد عقد قرارداد شده، چهار هزار و 340 مورد در مرحله سفید کاری و سه هزار و 346 مورد در مرحله نازک کاری است.

مدیر کل بنیاد مسکن استان افزود: از بین تعداد ذکر شده تنها دو هزار و 700 واحد در مرحله پایان کار است و مابقی در مراحل مختلف ساخت می باشد.

وی اضافه کرد: در استان اردبیل 600 نفر نیز متقاضی مسکن مهر محرومان هستند که در صورت تامین اعتبار به تمامی متقاضیان مسکن تعلق خواهد گرفت.

حاج علی زاده همچنین در خصوص مقاوم سازی خانه های روستایی تصریح کرد: در ابتدای کار طرح مقاوم سازی منازل روستایی 55 هزار و 220 واحد به عنوان خانه کم داوم و بی دوام شناسایی شد که 97 درصد مالکان برای مقاوم سازی خانه های خود تشکیل پرونده دادند.

وی افزود: از این تعداد 48 هزار و 500 واحد عقد قرارداد کرده اند و تا کنون 40 هزار واحد مسکونی پایان کار خود را اخذ کرده اند.