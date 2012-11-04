باروسو میانماری ها را به خویشتنداری دعوت کرد/ وعده 30 میلیون یورویی اتحادیه اروپا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دویچه وله، "خوزه مانوئل باروسو" پس از دیدار با "تین سین" رئیس جمهوری میانمار در مرکز "صلح در میانمار" که 700 هزار یورو برای تاسیس آن هزینه شده است، خواستار پایان کشتار فرقه ای در ایالت راخین در غرب این کشور شد.

بر اساس این گزارش از زمان آغاز درگیریها میان بوداییان راخین و مسلمانان در ماه ژوئن تاکنون دهها نفر کشته شده و بیش از 100 هزار نفر آواره شدند.

رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا ضمن ابراز نگرانی درباره رویدادها در میانمار رهبران مذهبی را به خویشتنداری دعوت کرد و از کمک 4 میلیون یورویی به این کشور خبر داد.

باروسو در ای سفر همچنین با رهبر مخالفین میانمار دیدار کرد. بر اساس بیانیه کمیسیون اتحادیه اروپا این اتحادیه در سال 2013 مبلغ 30 میلیون یورو را برای صلح و پایان اختلافات نژادی و فرقه ای در میانمار هزینه می کند.

باروسو در تور آسیای جنوب شرقی همچنین در نشست "آ سه آن" که در لائوس برگزار می شود، شرکت می کند.

در همین حال دبیرکل سازمان ملل نیز طی بیانیه ای ضمن هشدار برای در خطر قرار گرفتن اصلاحات در میانمار با تشدید و ادامه ناآرامی های در ایالت راخین تاکید کرده است که اقدامات تهدید آمیز و افراطی باید متوقف شود.

درگیری های فرقه ای میان مسلمانان و بودائیان میانمار پس از حمله بوداییان به اتوبوس حامل مسلمانان و کشته شدن یک زن آغاز شد.

در ناآرامی های ایالت راخین که مسلمانان به طور عمده هدف حملات و اقدامات تبعیض آمیز قرار گرفته اند، روند ایجاد اصلاحات در میانمار با چالشی جدی روبرو شده است.

ایالت راخین در میانمار که دارای اکثریت بودایی می باشد محل زندگی تعداد زیادی از مسلمانان است که از طرف سازمان ملل به عنوان اقلیتی که مورد بیشترین آزار و اذیت قرار می گیرند ، محسوب می شوند .

به دنبال درگیری های فرقه ای میان مسلمانان و بودائیان ، این ایالت شاهد برخورد های خشونت آمیز و کشتار مسلمانان از سوی بوداییان و سکوت دولت مرکزی میانمار در این خصوص بود.