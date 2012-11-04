به گزارش خبرنگار مهر، این ایام یادآور فقدان دو شاعر فقید شعر انقلاب است؛ سلمان هراتی 9 آبان 1365 و قیصر امین‌پور 8 آبان 86 از میان ما رفتند.

برنامه «هزار و یک شب» که امشب از شبکه چهار تلویزیون پخش می‌شود، به بررسی شعر انقلاب اختصاص دارد که در خلال آن از قیصر امین‌پور و سلمان هراتی هم یاد می‌شود.

مهمانان این برنامه زنده تلویزیونی محمدرضا عبدالملکیان و حمیدرضا شکارسری دو شاعر فعال در حوزه شعر انقلاب هستند.

در برنامه هزار و یک شب همچنین فیلمی کوتاه از قیصر امین‌پور و سلمان هراتی در کنار هم و مربوط به سال 1364 به نمایش درمی‌آید.

همچنین فیلمی از شعرخوانی قیصر امین‌پور و صدای سلمان هراتی که در حال خواندن شعر «گنجشکک اشی مشی...» است، پخش می‌شود.

مسئولان برنامه تلویزیونی «هزار و یک شب» همچنین تصمیم دارند اعضای خانواده قیصر امین‌پور و سلمان هراتی را هم پشت خط تلفن بیاورند تا درباره این دو شاعر فقید انقلاب سخن بگویند.

برنامه شب «قیصر امین‌پور و سلمان هراتی» ساعت 23:15 دقیقه امشب 14 آبان از شبکه چهار سیما و به مدت 1.5 ساعت (تا 45 بامداد) پخش می‌شود.



این برنامه کاری از گروه معارف و اندیشه دینی شبکه چهار سیما، مجری آن رشید کاکاوند و تهیه کننده‌اش علیرضا حائری هستند.