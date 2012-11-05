محسن کاوه در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب افزود: بطور کلی برگزاری رقابتهای عمومی کشتی آزاد گام مثبت و سازنده ای در میدان دادن به تمامی مدعیان کشور تلقی می شود و به واقع فرصتی است برای آزادکاران جوان و باانگیزه که می توانند با خودنمایی و اثبات شایستگی به اردوی تیم ملی راه یابند، اما نحوه برگزاری این مسابقات نیز مانند اهداف آن، بسیار مهم و اثرگذار است.

وی تصریح کرد: مصاف مدعیان سبک وزن به دلیل تعداد استاندارد و متعادل آزادکاران به خوبی برگزار شد و تمامی کشتی گیران توانستند طبق یک زمانبندی مشخص و متعارف رو در روی یکدیگر قرار گیرند، اما متاسفانه این تعادل در پیکارهای اوزان 60 و 66 کیلوگرم وجود نداشت. بطوریکه یک کشتی گیر باید امروز وزن کشی می کرد تا بتواند 48 ساعت بعد با حریفان خود سرشاخ شود که همین موضوع باعث خستگی و بی حوصلگی بسیاری از کشتی گیران می شد.

سرمربی تیم کشتی ثامن الحجج خراسان ادامه داد: بهتر بود تعداد شرکت کنندگان در این اوزان طوری هماهنگ می شد تا زمان طولانی انتظار برای حضور در مسابقات، باعث خستگی کشتی گیران و بعضا تماشاگران نشود. به نظر من اگر برگزارکنندگان این مسابقات به نوعی کشتی گیران را از یک فیلتر مشخص و عمومی رد می کردند، هم تعداد مدعیان به حد نصاب مطلوب می رسید و هم سطح کیفی پیکارها تا حد قابل توجهی ارتقاء می یافت.

کاوه افزود: به عنوان مثال هر هیات کشتی می توانست تعداد شرکت کننده مشخصی را راهی این پیکارها کند و به واقع به هر شکل ممکن که برایش میسر بود، مدعیان را گزینش می کرد. البته این میدان همانطور که از نامش پیداست، یک میدان عمومی و آزاد به حساب می آید، اما در این مسابقات هم می توان فیلترهایی را در نظر گرفت تا کیفیت همپای کمیت به چشم آید.

وی در خاتمه عدم محدودیت سنی مدعیان را عامل مثبتی در سازندگی این پیکارها خواند و گفت: این پیکارها طوری برگزار شد که در برخی کشتی ها شاهد رویارویی جوانان با آزادکاران مسن تر و باتجربه بودیم که به نظر من همین نکته توانست نوعی انگیزه و حس پیروزی را در کشتی گیران جوان بوجود آورد. این مساله نه تنها مشکل ساز نبود، بلکه توانست تنور رقابتها را گرم تر کرده و کشتی گیران جوانان و بزرگسالان را برای رسیدن به پیروزی و جوایز نقدی، مصمم تر کند.

رقابت‌های عمومی کشتی آزاد در چهار وزن نخست طی روزهای 11 و 13 آبان ماه در سالن شهدای هفتم تیر تهران برگزار شد.