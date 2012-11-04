سرهنگ محمد محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در سال جاری دو هزار دانش آموز شهرستان شیروان در قالب کاروان‌های راهیان نور به مناطق عملیاتی جنوب کشور اعزام خواهند شد.

وی با بیان اینکه این دانش آموزان در قالب چهار کاروان اعزام خواهند شد، افزود: بر این اساس دو کاروان راهیان نور دانش آموزان دختر و دو کاروان نیز مختص دانش آموزان پسر شیروانی تا پایان سال جاری از مناطق سابق عملیاتی بازدید می‌کنند.

سرهنگ محمدی اظهار داشت: در روزهای گذشته یک کاروان 500 نفری از دانش آموزان دختر شیروان در قالب 10 اتوبوس برای بازدید از مناطق عملیاتی طلاییه و شلمچه اعزام شدند و کاروان‌های دیگر نیز به مرور زمان اعزام خواهند شد.

به گفته وی در سال گذشته نیز در مجموع دو هزار نفر از دانش آموزان شیروانی به مناطق سابق عملیاتی جنوب و غرب کشور اعزام شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، پیش از این مسئول اردویی، گردشگری و راهیان نور سپاه جوادالائمه(ع) خراسان شمالی از برنامه اعزام 24 هزار زائر از این استان به اردوهای راهیان نور جنوب و غرب کشور در سال جاری خبر داده بود.

سرهنگ نصرالله یزدان پناه گفته بود که سال گذشته 16 هزار زائر از این استان به اردوهای راهیان نور اعزام شده بودند.

وی سهمیه قشر دانش آموزی استان از این اردوها را 12 هزار دانش آموز دختر و پسر و یکهزار نفر عوامل اجرایی اعلام کرده و افزوده بود که اقشار عمومی نیز از نیمه دوم اسفند امسال تا فروردین سال آینده به این اردوها اعزام می‌شوند.

