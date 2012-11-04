به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز با دو فوریت طرح اصلاح ماده 35 قانون انتخابات ریاست جمهوری مخالفت کردند.

بعد از استماع سخنان موافقان و مخالفان این طرح، حسن ابوترابی نایب رئیس مجلس دو فوریت این طرح را در صحن علنی به رای گذاشت که نمایندگان با 49 رای موافق ، 130 رای مخالف و 23 رای ممتنع با دو فوریت این طرح مخالفت کردند.

بعد از مخالفت با دو فوریت طرح اصلاح ماده 35 قانون انتخابات ریاست جمهوری ، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی یک فوریت آن را به رای گذاشت که در نهایت باز هم با 46 رای موافق، 110 رای مخالف ، 27 رای ممتنع از 228 رای به تصویب نرسید.

طراحان این طرح در بیان دلایل توجیهی خود برای اصلاح ماده 35 آورده اند: جهت رعایت عدالت در انتخابات و یکسان بودن شرایط برای کاندیداها و بسته نمودن راه استفاده ناصواب احتمالی و ممکن از جایگاهها و امکانات دولتی ، مقامات کشوری و لشگری ملزم به استعفا شش ماه قبل از ثبت نام از مقام و شغل خود هستند.