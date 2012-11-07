محمدناصر حقیقت، سرپرست اداره‌کل رسانه‌های خارجی معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره علت راکد بودن بخش بین‌الملل نمایشگاه امسال گفت: امسال بخش بین‌الملل نمایشگاه ملاحظاتی داشت که عزیزانِ منتقد به عدم حضور خبرنگاران خارجی باید به این ملاحظات توجه کنند.

وی افزود: اول اینکه این بخش در طبقه فوقانی شبستان قرار داشت و طبیعی است شور و هیجان بخش مطبوعات داخلی را نداشته باشد؛ این از مواردی است که ما باید در سال‌های آتی برای آن فکری بکنیم.

مدیر بخش بین‌الملل نمایشگاه امسال اضافه کرد: نکته دوم اینکه خیلی از مهمانان خارجی ما که برای حضور در نمایشگاه مطبوعات به ایران می‌آیند، بار اولشان است که به کشورمان سفر می‌کنند و باید این فرصت را به آنها بدهیم که بتوانند دیدارها و مصاحبه‌هایی با مسئولان ارشد کشور ما داشته باشند و یا اینکه فرصت سفر به چند شهر سیاحتی و زیارتی را داشته باشند.

حقیقت همچنین تحریم کشورهای عضو اتحادیه اروپا از سوی نمایشگاه مطبوعات تهران، در کم‌رمق بودن بخش بین‌الملل این رویداد بین‌المللی موثر دانست و در عین حال تاکید کرد: با توجه به سانسور خبری شبکه‌های ایرانی از سوی کشورهای غربی در ماهواره‌ها، این اقدام (تحریم رسانه‌های اتحادیه اروپا) به درستی صورت گرفت.

سرپرست اداره‌کل رسانه‌های خارجی معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد همچنین پیشنهاد داد: باید در دوره‌های بعد تصمیماتی برای بخش بین‌الملل نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری‌ها اتخاذ کنیم؛ یا باید تعداد روزهای فعالیت بخش بین‌الملل و یا ساعت فعالیت آن را در یک روز کاهش دهیم، چون برای خارجی‌ها 11 یا 12 ساعت حضور در غرفه خسته کننده است و عُرف نمایشگاه‌ها 8 تا 10 ساعت است و این منطقی‌تر به نظر می‌رسد.

این مقام مسئول در معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد همچنین گفت: امیدواریم با این برنامه‌ریزی‌ها در سال آینده شاهد شکوفایی بیشتر بخش بین‌الملل نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری‌ها باشیم.