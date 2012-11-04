سه تانک سوری برای مقابله با شورشیان وارد بلندی های جولان شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی با بیان این مطلب گفت : این سه تانک سوری شب گذشته وارد منطقه حائل شده اند.

وی در ادامه گفت : اسرائیل شکایتی را در خصوص ورود این سه تانک به بلندی های جولان، به نیروهای سازمان ملل ارائه می کند.

به نوشته رویترز، ارتش اسرائیل اعلام کرده که این سه تانک در روستای "بئرعجم" مستقر شده اند و هدف از اعزام این سه تانک به بلندی های جولان مقابله با شورشیان سوری بوده است.

رژیم صهیونیستی در جنگ سال 1967 بلندی های جولان را به اشغال خود درآورد.

بلندی های جولان، فلاتی است که در بین کشورهای لبنان، اردن ، سوریه و فلسطین قرار گرفته است که مساحت آن 1860 کیلومتر مربع به گفته سوری ها، و 1158 کیلومتر مربع طبق گفته اسرائیلی هاست که رژیم اسرائیل در جنگ شش روزه سال 1967 آن را به همراه بخشهایی از کرانه باختری و بیت المقدس به اشغال خود در آورد.