اصغر مظفری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه ساخت و سازهای روستایی در این بخش با توجه به طرح هادی هادی روستایی باید صورت گیرد، اظهار داشت: در ساخت و ساز های جدید طرح های روستایی باید پروانه ساخت توسط دهیاری صادر شود.

وی با بیان اینکه برای 23 روستای بخش سامان طرح هادی روستایی طراحی شده است، بیان داشت: در طرحهای هادی فضا سازی و کاربری برای ساخت و ساز ، معابر، جدول و .... طراحی شده است.

مظفری با بیان اینکه روستاهای بخش سامان از وضعیت خوبی برخوردار هستند، عنوان کرد: اجرای طرح های هادی بر عهده دهیاری و شورا های روستا ها و این طرح های باید توسط خود مردم مدیریت شود تا ارزش افزوده بالایی را برای اهالی روستا ها داشته باشد.

سامان در فاصله 20 کیلومتری شهرکرد مرکز استان چهارمحال و بختیاری قرار دارد.