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۱۴ آبان ۱۳۹۱، ۱۲:۳۶

نفرات برتر هشتمین دوره مسابقات قرآنی مدهامتان در اراک معرفی شدند

نفرات برتر هشتمین دوره مسابقات قرآنی مدهامتان در اراک معرفی شدند

اراک - خبرگزاری مهر: نفرات برتر هشتمین دوره مسابقات قرآنی مدهامتان مرحله استانی (ویژه برادران) در رشته های قرائت، ترتیل، اذان و حفظ در اراک مشخص شدند.

مسئول دبیرخانه کانون های مساجد استان مرکزی در گفت گو با خبرنگار مهر گفت: در رشته ی حفظ کل ابوالفضل صفری از کانون میعادگاه شهدا، حسن یعقوبی از کانون سفینه النجاه در رشته حفظ بیست جزء و محمد آسنجرانی از کانون والعصر در رشته حفظ ده جزء رتبه های برتر را کسب نمودند.

حجت الاسلام مصطفی ذوالفقاری افزود: مهیار قاسمی از کانون سیاوش امیری در رشته ترتیل، ایمان مجلسی منش از کانون فرهنگی آیت ا.. اراکی در رشته ی قرائت و محسن احمدلو از کانون والعصر در رشته ی اذان، رتبه برتر را به دست آوردند.

وی تصریح کرد: نفرات برتر این مسابقات به مرحله کشوری هشتمین دوره مسابقات مدهامتان که آذر ماه سال جاری در خوزستان برگزار می شود راه می یابند.

گفتنی است مرحله استانی مسابقات مفاهیم و تفسیر قرآن کریم نیز جمعه 19 آبان ماه جاری همزمان با سراسر کشور در مجتمع فرهنگی هنری آفتاب اراک برگزار می گردد.

کد مطلب 1735294

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