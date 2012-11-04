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۱۴ آبان ۱۳۹۱، ۱۲:۰۵

سردار غیب پرور:

ناسازگاری با ولایت انحراف در ولایت علی(ع) است

ناسازگاری با ولایت انحراف در ولایت علی(ع) است

شیراز – خبرگزاری مهر: فرمانده سپاه فجر استان فارس گفت: ناسازگاری با ولایت فقیه انحراف و ناسازگاری با ولایت امام علی(ع) است.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار دکتر غلامحسین غیب پرور پیش از ظهر یکشنبه در همایش بیعت سبز علوی تاکید کرد: اگر رابطه تنگاتنگی با امام نداشته باشیم شک نباید کرد که ولایت علوی را دریافت نکرده ایم.

وی تصریح کرد: جهاد ما نیز باید همراه با ولایت باشد.

فرمانده سپاه فجر استان فارس با اشاره به اینکه دین بدون ولایت علی(ع) مثال بدن بدون روح است، یادآور شد: اسلام ما، امر به معروف ما و... به روح احتیاج دارد که در این میان روح همگی آنها ولایت است.

سردار غیب پرور ادامه داد: رفتار و برخورد رهبری با دشمنان همان رفتار  و برخورد حضرت علی(ع) است و همگان باید اطلاعت کنند.

وی افزود: فکر رهبری همان فکر حضرت علی(ع) است و کسانیکه پیرو خط ولایت باشند نباید از ولایت پذیری دست بردارند.

در حاشیه این همایش 14 جهیزیه به وسیله 14 پایگاه مقامت بسیج شیرازبه خانواده های نیازمند اهدا شد.

کد مطلب 1735295

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