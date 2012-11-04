ناسازگاری با ولایت انحراف در ولایت علی(ع) است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار دکتر غلامحسین غیب پرور پیش از ظهر یکشنبه در همایش بیعت سبز علوی تاکید کرد: اگر رابطه تنگاتنگی با امام نداشته باشیم شک نباید کرد که ولایت علوی را دریافت نکرده ایم.
وی تصریح کرد: جهاد ما نیز باید همراه با ولایت باشد.
فرمانده سپاه فجر استان فارس با اشاره به اینکه دین بدون ولایت علی(ع) مثال بدن بدون روح است، یادآور شد: اسلام ما، امر به معروف ما و... به روح احتیاج دارد که در این میان روح همگی آنها ولایت است.
سردار غیب پرور ادامه داد: رفتار و برخورد رهبری با دشمنان همان رفتار و برخورد حضرت علی(ع) است و همگان باید اطلاعت کنند.
وی افزود: فکر رهبری همان فکر حضرت علی(ع) است و کسانیکه پیرو خط ولایت باشند نباید از ولایت پذیری دست بردارند.
در حاشیه این همایش 14 جهیزیه به وسیله 14 پایگاه مقامت بسیج شیرازبه خانواده های نیازمند اهدا شد.
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