فرید سرمست درگفتگو با خبرنگارمهر، همزمان با افتتاح جشنواره بسیج هنرمندان البرزدر خصوص جزئیات راهیابی این آثار به جشنواره گفت: سه ماه گذشته فراخوان جشنواره بسیج هنرمندان برای حضور علاقمندان از شهرستانها و استان اعلام شد.

وی افزود: طی این فراخوان بالغ بر 75 نمایشنامه به دبیرخانه جشنواره ارسال و در بازخوانی آنها تعداد 43 اثر حایز رتبه شدند.

12 اثر نمایشی رقابت خواهند داشت



رئیس سازمان بسیج هنرمندان البرز ادامه داد: در بازبینی پایانی 12 اثر به جشنواره راه یافته اند که از امروز یکشنبه 14 آبان ماه سه مدت سه روز با هم به رقابت می پردازند.

سالنهای اجرای نمایش های جشنواره



فرید سرمست مکان های اجرا را نیز برشمرد و گفت: تئاتر شهر کرج و دو سالن شهدا و استاد سیروس صابر اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی محل اجرای این نمایش ها خواهد بود.

داوران کشور در جشنواره بسیج هنرمندان البرز



وی درخصوص داوران این جشنواره نیز اظهار داشت: حسین مسافر آستانه مدیرکل سابق مرکزهنرهای نمایشی، حسینعلی شوندی مسئول امور استانهای مرکز هنرهای نمایشی حوزه هنری کشور و دکتر صابر امامی رئیس دانشکده هنر کرج ازجمله داوران این جشنواره هستند.

16 آبان ماه اختتامیه جشنواره



رئیس سازمان بسیج هنرمندان البرز گفت: این جشنواره در اختتامیه ای که 16 آبان ماه برگزار می شود با معرفی برگزیدگان به کارخود پایان خواهد داد.

جشنواره بسیج هنرمندان البرز از آغازین دقایق روز یکشنبه کارخود را آغاز کرده است و تا 15 آبان ماه ادامه دارد؛ آیین اختتامیه این جشنواره 16 آبان ماه برگزار می شود.