  1. استانها
  2. خراسان جنوبی
۱۴ آبان ۱۳۹۱، ۱۲:۱۹

عضویت رایگان در کتابخانه الغدیر شهرستان بیرجند/ برپایی نمایشگاه حماسه غدیر

عضویت رایگان در کتابخانه الغدیر شهرستان بیرجند/ برپایی نمایشگاه حماسه غدیر

بیرجند – خبرگزاری مهر: عضویت رایگان در کتابخانه الغدیر شهرستان بیرجند و برپایی نمایشگاه حماسه غدیر از اخبار کتابخانه های خراسان جنوبی است.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسئول کتابخانه عمومی الغدیر شهرستان بیرجند از عضویت رایگان متقاضیان همزمان با عیدسعید غدیر دراین کتابخانه خبرداد.

ستاره آسمانی اظهارداشت: عضویت در  کتابخانه عمومی الغدیر شهرستان بیرجند روز یکشنبه به مناسبت عید سعید غدیر برای متقاضیان رایگان است.

وی  با بیان این که مهم ترین دلیل ماندگاری عید غدیر در حافظه مسلمانان کتاب است، گفت: به همین مناسبت عضویت در این کتابخانه رایگان خواهد بود.

مسئول کتابخانه الغدیر شهرستان بیرجند با بیان این که رایگان کردن عضویت کتابخانه در این روز توجه عموم مردم را به مبحث کتابخوانی جلب می کند گفت: انجام این برنامه در گسترش فرهنگ مطالعه نقش موثری دارد.

آسمانی با بیان این که اعضا در این روز علاوه بر عضویت رایگان می توانند در مسابقه های کتابخوانی  نهاد کتابخانه های عمومی شرکت کنند گفت:  این کتابخانه آماده ارایه کتاب های مرتبط با غدیر به اعضا است.

وی ادامه داد: به همراه داشتن  یک قطعه عکس ، فتوکپی شناسنامه و کارت ملی و مبلغ 500 تومان جهت صدور کارت  برای متقاضیان عضویت در کتابخانه الزامی است

 آسمانی یادآورشد: همزمان با عیدسعید غدیر مراسم جشنی در این کتابخانه برگزار می شود.

برپایی نمایشگاه حماسه غدیر

رابط فرهنگی  کتابخانه های عمومی شهرستان بیرجند از برپایی نمایشگاه کتاب ((حماسه غدیر)) در کتابخانه های عمومی  این شهرستان خبرداد.

فائزه نجاریان، اظهارداشت: هدف از بر پایی این نمایشگاه بزرگداشت واقعه غدیر و معرفی منابع موجود در کتابخانه های شهرستان به مراجعه کنندگان است.

وی افزود: در این نمایشگاه بیش از 200 جلد کتاب با موضوع  غدیر در معرض دید بازدیدکنندگان است.

رابط فرهنگی  کتابخانه های عمومی شهرستان بیرجند ادامه داد: پیش بینی می شود روزانه بیش از 500 تا 700 نفر از این نمایشگاه دیدن کنند.

کد مطلب 1735323

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه