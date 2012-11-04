عضویت رایگان در کتابخانه الغدیر شهرستان بیرجند/ برپایی نمایشگاه حماسه غدیر

به گزارش خبرگزاری مهر، مسئول کتابخانه عمومی الغدیر شهرستان بیرجند از عضویت رایگان متقاضیان همزمان با عیدسعید غدیر دراین کتابخانه خبرداد.

ستاره آسمانی اظهارداشت: عضویت در کتابخانه عمومی الغدیر شهرستان بیرجند روز یکشنبه به مناسبت عید سعید غدیر برای متقاضیان رایگان است.

وی با بیان این که مهم ترین دلیل ماندگاری عید غدیر در حافظه مسلمانان کتاب است، گفت: به همین مناسبت عضویت در این کتابخانه رایگان خواهد بود.

مسئول کتابخانه الغدیر شهرستان بیرجند با بیان این که رایگان کردن عضویت کتابخانه در این روز توجه عموم مردم را به مبحث کتابخوانی جلب می کند گفت: انجام این برنامه در گسترش فرهنگ مطالعه نقش موثری دارد.

آسمانی با بیان این که اعضا در این روز علاوه بر عضویت رایگان می توانند در مسابقه های کتابخوانی نهاد کتابخانه های عمومی شرکت کنند گفت: این کتابخانه آماده ارایه کتاب های مرتبط با غدیر به اعضا است.

وی ادامه داد: به همراه داشتن یک قطعه عکس ، فتوکپی شناسنامه و کارت ملی و مبلغ 500 تومان جهت صدور کارت برای متقاضیان عضویت در کتابخانه الزامی است

آسمانی یادآورشد: همزمان با عیدسعید غدیر مراسم جشنی در این کتابخانه برگزار می شود.

برپایی نمایشگاه حماسه غدیر

رابط فرهنگی کتابخانه های عمومی شهرستان بیرجند از برپایی نمایشگاه کتاب ((حماسه غدیر)) در کتابخانه های عمومی این شهرستان خبرداد.

فائزه نجاریان، اظهارداشت: هدف از بر پایی این نمایشگاه بزرگداشت واقعه غدیر و معرفی منابع موجود در کتابخانه های شهرستان به مراجعه کنندگان است.

وی افزود: در این نمایشگاه بیش از 200 جلد کتاب با موضوع غدیر در معرض دید بازدیدکنندگان است.

رابط فرهنگی کتابخانه های عمومی شهرستان بیرجند ادامه داد: پیش بینی می شود روزانه بیش از 500 تا 700 نفر از این نمایشگاه دیدن کنند.