جشنواره ملی فیلم و عکس "قرآن معجزه پیامبر" در ارومیه آغاز به کار کرد

به گزارش خبرنگار مهر، معاون فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان غربی در آیین گشایش این جشنواره گفت: این جشنواره با اکران فیلم مهتاب روی سکو و افتتاح نمایشگاه عکس تا آسمان راهی نیست کار خود را در مجتمع فرهنگی هنری ارومیه شروع کرده و تا پنج روز ادامه دارد.

منوچهر زاد علی اضافه کرد: در این جشنواره 7 فیلم بلند شامل مهتاب روی سکو، دخیل، آسمان هشتم، مسافر باران، حرف مردم، طلا و مس و حبیب از کارگردانان نامی کشور اکران می شوند.

وی ادامه داد: همچنین در این جشنواره در طول برگزاری پنج روزه، بیش از 200 فیلم کوتاه نیز به نمایش در می آید.

معاون فرهنگی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان غربی با اشاره به نمایش و بررسی تولیدات پنج سال اخیر کشور در حوزه قرآنی در عرصه سینما گفت: علاوه بر ارومیه، فیلم های این جشنواره در شهرهای مهاباد و خوی نیز به اکران در می آید.

زادعلی از برگزاری نمایشگاه عکس حج نماز و نیایش و تا آسمان راهی نیست در محوطه مجتمع فرهنگی هنری ارومیه خبر داد و افزود: در مجموع 60 عکس در این دو نمایشگاه در معرض دید عموم گذاشته می شود.

وی اضافه کرد: در حاشیه این جشنواره، هفت کارگاه نقد و بررسی با حضور کارگردانان و تهبه کنندگان فیلم ها برگزار می شود و در این راستا همایون اسعدیان، مهدی شیرزاد، داریوش یاری، محمد حسین معصومی و حجت الاسلام کفیلویی پژوهشگر دینی در این جشنواره حاضر می شوند.