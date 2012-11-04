ایلام در تمام شاخص های اقتصادی و توسعه استانی پیشرو شود

به گزارش خبرگزاری مهر، محمودعباس زاده مشکینی در اولین اظهار نظر خود در سمت استاندار ایلام اظهار داشت: کار و تلاش همراه با تدبیر یکی از مولفه های اساسی اقتصاد کشور و استان است و برای اعتلای هر نظام سیاسی مولفه هایی لازم است که اساسی ترین این مولفه ها کارآمدی است هر مجموعه ای به اندازه ای که بتواند کارآمدی خود را در عمل نشان دهد می تواند به اعتلای نظام کمک کند.

عباس زاده مشکینی تأکید کرد: استان ایلام ظرفیت های بسیار زیادی دارد و خداوند آنقدر ظرفیت و قابلیت به استان داده است که هیچ کس نمی تواند به تنهایی تمام زوایای ظرفیت ها و امکانات استان را بیان کند.

وی عنوان کرد: از این که هیئت دولت و وزیر کشور اعتماد کردند و فرصتی را پیش آوردند که در دیاری توفیق خدمت پیدا کنم که وجب به وجب خاکش مهر نماز است چرا که نزدیک ترین مکان به کربلای معلاست و خون شهدا در نقطه نقطه این خاک به زمین ریخته است.

استاندار ایلام ادامه داد: این استان ویژگی های زیادی دارد ولی دو ویژگی آن بسیار برجسته است که اولین ویژگی آن عنصر معرفت آن است که در این استان ریشه دارد مردم این دیار در صدر اسلام وقتی که حاملان پیام اسلام به این منطقه رسید مردم این دیار با آغوش باز این پیام را دریافت کردند و پردازش کردند.

عباس زاده اظهار داشت: دومین عنصر و ویژگی این دیار غیرت است ، که در برهه ی تاریخی انقلاب با تحریک دشمنان نظام به این مرز و بوم تعرض شد و مردم این دیار تبدیل به سنبل غیرت شدند و اوج غیرت را به نمایش گذاشتند. که اگر این دو عنصر را به هم پیوند دهید ترکیب آن بسیار عالی و منحصر به فرد است و تمام فضایل بشر از ترکیب این دو عنصر است و باید قدر این را بدانیم

وی اضافه کرد: به نظر من کاری که در جمهوری اسلامی در این سی و چهار سال پس از انقلاب انجام شده قابل مقایسه با تمام کارهایی که در طول تاریخ کشور انجام شده نیست اما با توجه به این همه کار و تلاش باز هم خلاء های بسیاری وجود دارد که باید با همت همه مردم و مسئولین به سمت رفع آنها حرکت کنیم.

وی در پایان گفت: هدف بنده در این استان این است که در تمام شاخص های اقتصادی و توسعه استان باید اول شود و این شدنی است.

وی در پایان در بحث پاسخگویی ادامه داد: دولت وظایفی دارد از جمله تلاش برای تأمین رفاه، امنیت و حقوق شهروندی است و در ازای این وظایف باید پاسخگو باشیم، حقیقت پاسخگویی تمرکز تدابیر و تلاش ها و خلاقیت ها برای پاسخگویی به اساسی ترین و ملموس ترین نیازهای مردم است که به نظر بنده دولت پاسخگوی مردم بوده چرا که به اساسی ترین نیازهای مردم پرداخته است، بنده برای کمک به شما آمده ام و با همکاری کسانی که برای رضای خدا برای توسعه استان تلاش می کنند با تمامی توان با توکل، وحدت و تدبیر به سمت برداشتن موانع توسعه و پیشرفت استان حرکت کنیم.