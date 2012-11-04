به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، موسی الرضا ثروتی به عنوان یکی از موافقان طرح اصلاح ماده 35 قانون انتخابات ریاست جمهوری اظهار داشت: استعفای کاندیداها 6 ماه قبل از ثبت نام به این خاطر است که شرایط برای همه کاندیداها یکسان باشد.

وی با بیان اینکه این طرح همان طرحی است که برای کاندیدا شدن نمایندگان مجلس به تصویب رسید و می خواهیم این بار آن را به داوطلبان کاندیدای ریاست جمهوری تسری بدهیم، گفت: در این طرح رئیس جمهوری که بخواهد برای بار دوم کاندیدا شود مانند نماینده مجلسی که بخواهد برای بار دوم نماینده شود نیاز به استعفا ندارد.

نماینده مردم بجنورد در مجلس تصریح کرد: این طرح جلوی ایجاد شائبه هایی که گفته می شود سفر مسئولان و وزرا در ایام انتخابات برای تبلیغ است را گرفته و به نوعی از حقوق همه صیانت می کند.

ثروتی با اشاره به اهمیت تصویب دوفوریت این طرح گفت: این طرح در گذشته در مجلس به تصویب رسیده و تنها می خواهیم آن را به کاندیداهای ریاست جمهوری تسری بدهیم و این طرح با مباحثی که در مطبوعات برای تایید رجل سیاسی مطرح شده فرق می کند و طرح اصلاح قانون انتخابات هنوز در کارگروه شوراها در دست بررسی است.