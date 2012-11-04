29 هزار نفر در مراکز فنی و حرفه ای چهارمحال و بختیاری آموزش دیدند

نورالله سعیدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه در شش ماهه نخست سال جاری 29 هزار و 880 نفر در مراکز فنی و حرفه ای استان آموزش دیده اند، اظهار داشت: آموزش ها در آموزشگاه های آزاد یک میلیون 325 هزار و 160 نفر ساعت بوده است.

وی افزود: آموزشهای بخش روستایی و عشایر در این استان 250 هزار و 738 نفر ساعت بوده است.

مدیر کل اداره فنی و حرفه ای استان چهار محال و بختیاری با بیان اینکه آموزش های بخش صنعت و ساختمان در این استان 220 هزار و 150 نفر ساعت بوده است، بیان داشت: آموزش مراکز ثابت یک میلیون و 23 هزار و 146 نفر ساعت بوده است.

سعیدی عنوان کرد: تعداد رشته ای آموزشی این اداره کل 163 رشته در 144 کارگاه است.

