نخستین جشنواره بازیهای محلی در اردبیل برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، این رقابتهای جشنواره ای در قالب پنج رشته ورزشی طناب زنی، رمز خوانی، وسطی، لی لی، پنالت زنی و با حضور 210 بانوی اردبیلی بین سنین 15 تا 25 سال برگزار شد، و پیش از ظهر یکشنبه با معرفی نفرات برتر هرش رشته به کار خود پایان داد.

مدیرعامل سازمان فرهنگی و ورزشی شهرداری اردبیل در حاشیه مراسم اختتامیه این رقابتها در گفتگو با خبرنگار مهر احیای بازهای محلی و سنتی اردبیل را از مهمترین اهداف برگزاری این جشنواره عنوان کرد.

سیدابراهیم میرعباسزاده گفت: ترویج فرهنگ ورزشهای همگانی، ایجاد زمینه شور و نشاط در جامعه بویژه خانواده ها و بانوان و جلوگیری از تنبلی کودکان از دیگر اهداف برگزاری این جشنواره بود که محقق شد.

وی با اشاره به برگزاری این جشنواره در فضای توام با شور و نشاط و با نظم و انضباط مطلوب یادآور شد: این بازیها به اهداف از پیش تعیین شده دست یافت.

جشنواره بازیهای محلی همه ساله برگزار خواهد شد

مدیرعامل سازمان فرهنگی و ورزشی شهرداری اردبیل با بیان اینکه تلاش می کنیم جشنواره بازهای محلی را به تقویم این سازمان وارد کنیم، تصریح کرد: با وارد شدن این جشنواره به تقویم برنامه ها، همه ساله شاهد برگزاری آن خواهیم بود.

وی به ضرورت تحقق این مهم اشاره کرد و متذکر شد: اینکه حدود 300 نفر از جوانان بویژه بانوان به عنوان قشر کم تحرک از بازیهای رایانه ای دست کشیده و در رقابتی ورزشی به تحرک و پویایی می رسند، اتفاق بسیار خوبی است که باید تداوم داشته باشد.

به گفته میرعباسزاده در حال حاضر به دلیل گرایش به استفاده کودکان از بازیهای یارانه ای تحرک در بین افراد با سنین پایین کمتر شده و باید تلاش شود با اجرای برنامه های متنوع تنبلی و کسالت را از شهروندان دور کرد.

دبیر جشنواره بازیهای محلی ورزشی اردبیل نیز در این مراسم با اشاره به کار کارشناسی 250 ساعته برای برگزاری جشنواره یادآور شد: طرح ریزی و پیش نویس 60 صفحه ای این جشنواره به منظور ترویج بازیهای محلی و سنتی اردبیل از شهریور ماه آغاز شده بود.

بهشته خسروی با اشاره به برگزاری اولین دوره این بازیها و رضایت 99 درصدی شرکت کنندگان بر اساس نظرسنجی عنوان کرد: قوانین بازیها به غیر از بازی "رمزخوانی" از طریق منابع قدیمی و سازمان ورزش و جوانان استخراج اما قوانین این بازی توسط کارشناسان نگارش شد.

احیا بازیهای محلی اولویت اول

وی با بیان اینکه در سال آینده این جشنواره به صورت استانی و در اردبیل برگزار خواهد شد، بیان اشت: برای این بازیها 240 نفر شرکت کرده بودند که از این تعداد 210 نفر در قالب 21 تیم 10 نفره در رقابتها شرکت کردند.

خسروی احیای بازیهای محلی، تشویق بانوان اردبیلی در راستای ورزش، یادآوری بازیهای محلی، تشویق ورزشکاران به بازیهای محلی جهت ایجاد شور و نشاط و... را از اداف برگزاری برشمرد و افزود: البته کاهش تاثیرات سو ناشی از بازیهای رایانه ای یکی از مهمترین اهداف بود.

وی با اشاره به برگزاری صفر تا 100 جشنواره توسط بانوان بویژه شعبه شهریاران جوان اردبیل به عنوان یکی از اولین واحدهای فعال کشور با 300 عضو تاکید کرد: شهریاران جوان سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری اردبیل به عنوان بازوی توانمند در برگزاری برنامه های ویژه بانوان توانسته تاکنون برنامه های متنوعی را برگزار کند.

جشنواره آشپزی و شیرینی پزی در اردبیل برگزار می شود

دبیر این جشنواره همچنین با اشاره به برنامه های آینده از برپایی نمایشگاه دستاوردهای بانوان اردبیل خبر داد و گفت: مسابقات آشپزی و شیرینی پزی، تزئین سفره هفت سین، آئینهای عزاداری محرم در فرهنگسراها و... را از برنامه های آینده این مرکز برشمرد.



در پایان این جشنواره نیز زهرا فولادی در رشته لی لی "جیزیق"، ندا روزگاری در رشته طناب زنی، تیم دوستی دانشگاه پیام نور در رشته وسطی تیمی سه نفره، تیم تلاش سبلان سبز در رشته رمز خوانی و آزیتا شاهی در رشته پنالتی انفرادی توانستند به مقامهای اول دست یابند.

ندا روزگاری به عنوان بانوی اخلاق این رقابتها انتخاب شد و در بخش تیمی نیز ولایت پیام نور با 228.40 امتیاز، تیم تلاش سبلان سبز با 224 امتیاز و تیم دوستی پیام نور با 177.50 امیتار اول تا سوم شدند.

همچنین در این مراسم تیم کاراته بانوان اردبیل متشکل از زهرا باقری، نسترن زینالی، سیما علی نژاد، نسرین عباسی، رقیه عباسی و زهرا عباسی به دلیل افتخار آفرینی و کسب مقام برتر و پنج مدال رنگارنگ در مسابقات کشوری تجلیل شدند.

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عکس: وحید مقدم