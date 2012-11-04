برگزاری نمایشگاه عکس ولایت در قزوین

به گزارش خبرگزاری مهر، دو فیلم مستند"سالینجرخوانی در پارک شهر" و "پیرها اگر نباشند" در قزوین به کارگردانی پیروز کلانتری با حضور کارگردانی به نمایش در می آیند.

مستند سالینجرخوانی در پارک شهر داستان خاطرات شخصی فیلمساز از گذشته است که با گفتاری شاعرانه که به تصویرهای زنده امروز پارک پیوند می خورند و در عین انتقال اطلاعات اولیه درباره‌ پارک شهر ِتهران، به این مکان شخصیتی ذهنی می ‌بخشد.

همچنین در مستند "پیرها اگر نباشند" یک روستای پیر اما برقرار در جنوب خراسان، چند پیر آن روستا و قناتی پیر که راهش بسته شده و زندگی دوباره‌اش به دست پیرهای روستاست داستانی را به نمایش می گذارند که بیننده را به خود جذب می کند.

این دو فیلم مستند به همت سایت رای ُبن مستند و با همراهی انجمن سینمای جوان دفتر قزوین، روز دوشنبه 16 آبان ماه ساعت ۱۹ به نمایش در می‌آیند و پس از نمایش، نشست پرسش و پاسخ با حضور پیروز کلانتری و ابوالفضل سروش مهر(مستندساز) به عنوان مجری و کار‌شناس برگزار خواهد شد.

نمایش هفتگی فیلم‌های مستند در قالب برنامه "به تماشای مستند" دوشنبه هر هفته ساعت ۱۹ در سینما مهتاب شهر قزوین برگزار می‌شود و ورود برای تمام علاقه مندان در این برنامه آزاد و رایگان است.

نمایش پیر‌ها اگر نباشند به کارگردانی و تهیه ‌کنندگی پیروز کلانتری، تصویربرداری محمدرضا جهان پناه، تدوینگری فرحناز شریفی، صدابرداری حسن شبانکاره تهیه شده است.

مدیر تولید این نمایش فرهاد ثریاست که درسیمای مرکز خراسان جنوبی در 52 دقیقه تهیه شده است.

سالینجرخوانی در پارک شهر به نویسندگی و کارگردانی پیروز کلانتری، تصویر: محمد حدادی، تدوین: محسن کیهانپور و امید بلاغتی، صداگذاری مانی هاشمیان به روی صحنه می رود.



عکاس این نمایش مهدی پارسی است و این کار محصول سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، تهیه کنندگان: سعید رشتیان و پیروز کلانتری به مدت 29 دقیقه، در سال 90 تهیه شده است.

خشت خام خانه به فجر رسید

نمایش"خشت خام خانه" به عنوان نمایش برتر بیست و چهارمین جشنواره منطقه ای یاسوج (منطقه پنج کشور) معرفی شد.

نمایش"خشت خام خانه" که به عنوان نمایش برتر پانزدهمین جشنواره استانی تئاتر قزوین به جشنواره‌ منطقه‌ای کشور راه پیدا کرده با کسب جوایز متعدد توانست به عنوان اثر برتر، جواز حضور در سی و یکمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر را به دست آورد.

"خشت خام خانه" از میان 15 نمایش حاضر در جشنواره از استان های همدان، قزوین، قم، خوزستان، بوشهر، فارس و ایلام، توانست رتبه نخست جشنواره را کسب کند.

همچنین محمد صمدی حائز رتبه اول کارگردانی، علی اصغری حائز رتبه اول نویسندگی، مرتضی نجفی رتبه اول بازیگری مرد و نسرین عجمی رتبه دوم بازیگری زن را کسب کردند.

نمایش "تئوری دوست داشتن" که به عنوان دیگر اثر انتخابی از استان قزوین در این جشنواره حضور داشت موفق شد جایزه اول بازیگری زن برای سحر حاجی آقاسی و جایزه سوم بازیگری مرد برای ابوالفضل قربانی را به ارمغان بیاورد.

بیست و یکمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر بهمن سال جاری در تهران برگزار خواهد شد.

همایش ولایت در دانسفهان

همایش ولایت درخانه فرهنگ شهر دانسفهان برگزار شد.



به مناسبت فرا رسیدن دهه ولایت و عید غدیرخم، خانه فرهنگ دانسفهان با همکاری کتابخانه آیت الله مدنی این شهر برنامه ای تحت عنوان همایش ولایت را با حضور مسئولان برگزارکرد.

در این همایش مهدی درزی از چهره های ادبی شهر دانسفهان و از فعالان کانون ادبی این شهر مقاله ای در رابطه با واقعه غدیر و ولایت مولای متقیان حضرت علی(ع) برای حاضرین قرائت کرد.

مولودی خوانی توسط عبدالحسین فیضلی، سخنرانی درباره جایگاه رفیع ولایت توسط حجت الاسلام و المسلمین شیخ رضا درزی و همچنین شعرخوانی از دیگر برنامه های این همایش بود.

در پایان این همایش، به قید قرعه از سوی خانه فرهنگ شهر دانسفهان هدایایی به کسانی که نامشان علی بود اهداء شد.

تبیین جایگاه رفیع ولایت برای نوآموزان قرآن

جشن ایام دهه ولایت و عید غدیر درشهرستان البرز برگزار شد.

به مناسبت عید غدیر خم مراسم جشنی توسط اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان البرز و با همکاری انجمن قرآن و نهج البلاغه این شهرستان در سالن آمفی تئاتر مجتمع فرهنگی و هنری کوثر الوند برای کودکان و نوآموزان رشته قرآن برگزار شد.

در این مراسم ضمن تبیین اهمیت و جایگاه رفیع ولایت و شناخت آن، سیره و معارف امام علی(ع) نیز معرفی شد.

اجرای تئاتر و اهداء جوایز به نوآموزان قرآنی از دیگر بخش های این مراسم بود.

عکس ولایت در بویین زهرا

به مناسبت عید امامت و ولایت و با حضور سید یحیی عرشی ها و حسام ساروخانی دو تن از اساتید هنر عکاسی استان قزوین ، مراسم افتتاحیه نمایشگاه عکس گروهی عکاسان شهرستان بویین زهرا در گالری مجتمع فرهنگی هنری ولایت این شهرستان برگزار شد.

در مراسم افتتاح این نمایشگاه، علی زارعی سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان بوئین زهرا، کانون سینمای جوان مجتمع ولایت را یکی از کانون های فعال دانست و اظهارداشت: برپایی نمایشگاه های گروهی و انفرادی گامی بلند در جهت اعتلا و گسترش هنرهای تصویری و تجسمی در این شهرستان است.

وی افزود: عکاسان با دید وسیع هنری خود تلاش می کنند مسائل اجتماعی، فرهنگی، هنری را از زاویه دوربین عکاسی به تصویر بکشند و آثار زیبا و قابل تاملی خلق کنند.

درادامه این مراسم سید یحیی عرشی ها ضمن ابراز خرسندی از برگزاری نمایشگاه گروهی عکاسان شهرستان بوئین زهرا گفت: برگزاری چنین نمایشگاه هایی باعث ایجاد همدلی، وحدت و تعامل بیشتر بین عکاسان و هنرمندان این شهرستان خواهد شد.

وی به نگاه متفاوت عکاسان شهرستان بوئین زهرا اشاره کرد و حمایت همه جانبه مسئول اداره ارشاد از فعالیتهای فرهنگی هنری این شهرستان را خواستار شد.

در این نمایشگاه 26 اثر از 9 عکاس در موضوعات مختلف مستند اجتماعی، مذهبی، طبیعت به مدت یک هفته در معرض دید علاقه مندان قرار گرفته است.