توزیع 15 هزار تن نهاده در سه ماه اخیر

به گزارش خبرنگار مهر، مصیب محمدیان شمالی امروز یکشنبه در جمع خبرنگاران در رابطه با کمبود نهاده های دام و طیور در کشور اظهارداشت: تاکنون هیچ گزارش رسمی مبنی بر کمبود یا نبود نهاده های دام و طیور دریافت نکرده ایم، با این حال در 3 ماه گذشته حداقل 15هزار تن نهاده بین تولیدکنندگان توزیع شده است.

مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام با بیان اینکه ما مسئول تامین و ذخیره سازی نهاده ها در کشور هستیم، گفت: اگر بخواهیم از نهاده های ذخیره شده بین تولیدکنندگان توزیع کنیم باید بر اساس تفاهم نامه های رسمی ستاد تنظیم بازار این کار را انجام دهیم.

محمدیان شمالی در ادامه با بیان اینکه در حال حاضر به منظور جلوگیری از افزایش بی رویه قیمت مرغ، افزایش انگیزه تولیدکنندگان برای جوجه ریزی و تامین گوشت مورد نیاز کشور اقدام به خرید و ذخیره سازی مرغ کرده ایم. طی چند ماه اخیر حدود 50 هزار تن مرغ ذخیره کرده ایم که 40 هزار تن آن تولید داخل است.

وی با اشاره به اینکه برنامه ریزی برای تامین نهاده های مورد نیاز تولیدکنندگان دام و طیور کشور انجام شده است، گفت: بر این اساس تا شهریور ماه سال آینده هیچ محدودیتی را برای تولید نهاده های دام و طیور برای تولیدکنندگان نداریم.

این مقام مسئول در شرکت پشتیبانی امور دام با تاکید بر این هدف که شرکت پشتیبانی طیور و دام مسئول رفع مشکلات تولید کنندگان است، افزود: البته ممکن است کسی توقع بیجا از ما داشته باشد که ما نمی توانیم به آن پاسخ دهیم.

محمدیان شمالی با بیان اینکه همه نهاده ها و خوراک دام و طیور با ارز مرجع وارد کشور می شود، گفت: بر این اساس از دو هفته گذشته تاکنون در حدود 60 تا 70 تومان قیمت نهاده ای جو و ذرت کاهش یافته است.

به گفته وی، اختلاف قیمت نهاده ها در بازار آزاد با قیمت عرضه این نهاده های توسط شرکت پشتیبانی امور دام و طیور در حدود 100تومان است.