فرهاد نیکوخصال در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مراحل پایانی تدوین سند آمایش ورزش قهرمانی استان لرستان هفته گذشته توسط کارشناسان این حوزه انجام و نهایی شد.

وی با بیان اینکه این سند چراغ راه برای قهرمانان استان لرستان خواهد بود تصریح کرد: این سند توسط کارشناسان و اساتید مجرب و دانشگاهی در این حوزه تدوین شده است.

مدیر کل ورزش و جوانان استان لرستان همچنین از در دستور کار بودن تدوین سند آمایش ورزش پرورشی، ورزش همگانی و ورزش روستایی در استان لرستان خبر داد.

نیکوخصال تصریح کرد: تدوین این سندهای آمایش ورزشی در لرستان در قالب فعالیت مراکز پیکر سنجی در استان صورت می گیرد.

وی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود از راه اندازی دانشکده علمی کاربردی تربیت بدنی طی سالجاری در استان لرستان خبر داد.