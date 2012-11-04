به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به چین، مهمانان رسانه ای هجدهمین کنگره ملی حزب کمونیست چین که در قالب 5 گروه 20 نفره از اقصی نقاط جهان به این کشور آمده اند، در حال حاضر در بخش های مختلف این کشور در حال بازدید از شهرها و دیدار با مقامات چینی هستند.

نماینده ایران به همراه نمایندگان کشورهایی چون فلسطین، تونس، الجزایر، کومور، قطر، عمان، مغرب، عربستان، یمن، امارات، عراق، لبنان، مصر و ... در قالب یک گروه در شهر هانگ ژو به سر می برد و ضمن بازدید از مکان های مختلف، دیدارهایی با مدیران مراکز دولتی و خصوصی این منطقه را نیز در دستور کار خود دارد.

دیدار از دو مرکز اقتصادی «واها ها» و «چا اون ها» و گفتگو با مدیران این مراکز و همچنین دیدار و گفتگو با برخی از مدیران و رهبران منطقه «ژنج یانگ» از برنامه های روز آینده گروه خواهد بود.

نکته قابل توجه در این دیدارها این است که بنا به درخواست مقامات چینی که همراهی گروه رسانه ای را برعهده دارند، فردی به نمایندگی از گروه در دیدارهای فردا نقش سخنگو را برعهده خواهد داشت که بر همین اساس اعضای گروه به اتفاق نماینده کشور فلسطین را انتخاب کردند.

با وجود اینکه سخنگوی گروه هیچ گونه سخنرانی سیاسی در دستور کار ندارد این انتخاب از سوی اعضای گروه که از کشورهای آسیایی و آفریقایی هستند با این انگیزه بوده است که اهمیت مبارزه و مقاومت مردم فلسطین را یادآوری کنند.