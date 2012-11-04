شب شعر "دولخ" در کرمان برگزار شد/ رونمایی از نشریه طنز

به گزارش خبرگزاری مهر، در چهارمین شب شعر طنز دولخ جمع پرشماری از مردم کرمان و علاقهمندان به ادبیات و شعر طنز، به شنیدن آثار طنزپردازان بومی و غیربومی نشستند.
در این شب شعر طنز که با حضور جمعی از هنرمندان استان برگزار شد؛ علیاکبر اصفهانی، حمید نیکنفس، مجتبی احمدی، حامد عسکری، مهدی جهانبخش، علی حیدریزاده، حامد حسینخانی، صادق نیکنفس، علی اسدی و... از شاعران استان و سیدعبدالجواد موسوی، امیر ساداتموسوی و مهدی فرجالهی به عنوان طنزپردازان مهمان، تازهترین سرودههای طنز خود را خواندند. همچنین تعدادی از شاعران به مناسبت عید سعید غدیر خم، شعرهایی در این رابطه قرائت کردند.
گفتنی است؛ در این برنامه که به همت دفتر طنز حوزه هنری استان کرمان در تالار خانه شهر برگزار شد.
شماره پنجم نشریه طنز دولخ رونمایی شد
پنجمین شمارهگاهنامهطنز دولخ نشریه دفتر طنز حوزههنری استان کرمان در چهارمین شب شعر طنز دولخ رونمایی شد.
در چهارمین شب شعر طنز دولخ که در تالار خانه شهر کرمان و با استقبال جمع پرشماری از مخاطبان کرمانی برگزار گردید، تازهترین شماره از گاهنامه طنز دولخ رونمایی شد.
بخش عمدهای از شماره پنجم گاهنامه طنز دولخ به آثار برگزیده چهارمین جشنواره استانی طنز کرمان (خارستان4) اختصاص یافته و در این شماره دولخ هم، مانند چهار شماره پیشین، بخشهای شعر طنز، نثر طنز و داستان کوتاه طنز دیده میشود که آثاری خواندنی از طنزپردازان استان کرمان را در آنها میتوان یافت.
دو فصل از این شماره دولخ نیز، بزرگداشت مکتوب محمدعلی علومی و مهدی محبی کرمانی دو نفر از نویسندگان و طنزپردازان استان را در بر گرفته و شامل مطالبی درباره آثار ایشان و چندین یادداشت و گفتگوی خواندنی است.
همچنین در بخشهای مختلف نشریه، مطالبی از شاعران، نویسندگان و طنزپردازان برجستهی کشور و استان، از جمله؛ سیدعلی میرفتاح، حمید نیکنفس، محمدعلی علومی، سیدعلی میرافضلی، منصور ایزدپناه، میرسیدعباس روحالامینی و اسماعیل امینی به چشم میخورد.
گفتنی است؛ شماره پنجم گاهنامه طنز دولخ به مدیرمسئولی عباس سالاری و سردبیری مجتبی احمدی، در 112 صفحه منتشر شده است.
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