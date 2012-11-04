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۱۴ آبان ۱۳۹۱، ۱۳:۵۱

خوشایند در گفتگو با مهر:

450 زندانی در خراسان جنوبی آموزش های فنی و حرفه ای را فرا گرفتند

450 زندانی در خراسان جنوبی آموزش های فنی و حرفه ای را فرا گرفتند

بیرجند – خبرگزاری مهر: مدیرکل فنی و حرفه ای خراسان جنوبی از ارائه آموزش های مهارتی فنی و حرفه ای به 450 زندانی استان از ابتدای امسال خبر داد.

 حسین خوشایند در گفتگو با مهر، اظهارداشت: بیش از 96 هزار نفر ساعت آموزش در ندامتگاه های استان برگزار شده است.

 وی با بیان این اینکه آموزش های فنی و حرفه ای برای مددجویان زندانهای بیرجند، قاین و فردوس برگزار شده است، عنوان کرد: این دوره ها با هدف توانمند سازی مددجویان، کاهش آسیب های اجتماعی و ایجاد مهارت در زندانیان برای پذیرش شغل پس از دوران محکومیت برگزار شده است.

 وی تصریح کرد: اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان با انعقاد تفاهم نامه ای با اداره کل زندان خراسان جنوبی اقدام به ایجاد کارگاههای مهارت آموزی در زندانهای استان کرده است.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای خراسان جنوبی با بیان اینکه آموزش های مهارت آموزی در زندانهای استان در 10 رشته ارائه شده است، گفت: مددجویان آموزشها در را رشته های جوشکاری، پیرایشگر مردانه، نازکدوزی، تعمیر اتومبیل سواری، پسته کار، زعفران کار، مانتودوز، گلیم باف و تولید قارچ در محل اردوگاه های کار درمانی استان فرا گرفتند.

 به گفته وی از مجموع شرکت کنندگان 181 نفر زن و 226 نفر مرد بوده اند که موفق به کسب گواهینامه مهارت با کد بین المللی شده اند.

 وی با بیان اینکه مهارت مهم ‌ترین و اصلی‌ ترین عنصر اشتغال به شمار می‌ رود، تصریح کرد: از این رو افراد می‌ توانند با فراگیری مهارت‌های لازم برای خود شغل ایجاد کنند.

وی تعهدات آموزشی فنی و حرفه ای استان را در سال جاری  یک‌ میلیون و 960 هزار و 304 نفر ساعت عنوان کرد و اظهارداشت: 215 حرفه در بخشهای کشاورزی، خدمات و صنعت به علاقه مندان آموزش داده می شود.

 وی از فعالیت 16 مرکز فنی و حرفه ای دولتی در سطح استان خبر داد و گفت:  94 آموزشگاه آزاد نیز در سطح استان فعال است که اجرای یک سوم تعهدات آموزش به این آموزشگاهها اختصاص دارد.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ ای خراسان جنوبی در پایان تعهد ایجاد اشتغال فنی و حرفه ای استان در سال جاری را 725 نفر اعلام کرد.
 

 

کد مطلب 1735446

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