اوراق مشارکت ازدیاد برداشت نفت در جنوب منتشر می شود

حمید بورد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: هم اکنون طرحهای مناسبی برای تولید و افزایش استخراج نفت در محدوده شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب وجود دارد که در صورت تامین سرمایه این طرحها، اجرایی خواهند شد.

وی افزود: با هماهنگی صورت گرفته میان وزارت نفت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مقرر شد هفت هزار و 500 میلیارد ریال اوراق مشارکت برای افزایش برداشت نفت در شرکت ملی مناطق نفتخیز برای خرید از سوی مردم عرضه شود.



بورد عنوان کرد: این میزان اوراق مشارکت با مجوز بانک مرکزی و عاملیت بانک تجارت برای نخستین بار به منظور اجرای طرح تولید و ازدیاد برداشت نفت از مخازن جنوب در شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب منتشر می شود.



وی با بیان اینکه این اوراق اواخر آبان یا اواسط آذر در کل کشور عرضه می شود، افزود: برنامه ریزی شده تا این اوراق بیشتر در استان خوزستان عرضه شود.



شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب دارای 60 مخزن نفتی و 80 میدان نفتی و گازی است و هم‌اکنون بیش از 80 درصد نفت و 16 درصد گاز کشور را تولید می کند به طوری که تولید نفت این شرکت روزانه سه میلیون بشکه و تولید گاز نیز روزانه 110 میلیون مترمکعب است.



این شرکت دارای پنج شرکت بهره برداری و چهار شرکت خدماتی فرعی است که وظیفه تثبیت و پایداری تولید و ازدیاد برداشت با رعایت اصول صیانتی از مخازن را به عهده دارد.