سيمين دخت وحيدي : ترانه هاي امروز با توجيه " واقعگرايي " پيام هاي سياه صادر مي كنند / بي مهري به شعرهاي محتوامحور ، به ضرر ادبيات ماست





اين شاعر در گفت و گو با خبرنگار فرهنگ و ادب مهر ، با بيان اين مطلب افزود : صراحتا مي گويم كه اعضاي شوراي شعر يك سازمان شناخته شده ، درست مانند دلالها عمل مي كنند ، متاسفانه اين روند نامطلوب - تصويب شعرها و ترانه هاي خود اعضاء و دوستانشان و مجال ندادن به شاعران و سرايندگان ديگر - در اين شورا همچنان ادامه دارد .



سيمين دخت وحيدي تصريح كرد : به خاطر دارم كه يك بار يكي از بزرگان كشور در يكي از سخنراني هاي خود گفتند كه دلم براي جوانان شاعر مي سوزد ، چون يكي از آنها در نامه ي خود نوشته است كه : " هرچه شعر براي شوراي شعر صدا و سيما مي فرستيم ، اصلا به آثارو حرف هاي ما اعتنايي نمي شود ... " ، مي خواهم بگويم اين شورا از ابتدا همين روال را داشته و اكنون نيز كه تعدادي از اعضاي آن به ظاهر تغيير كرده اند ، وضعيت بهتري ندارد .







وحيدي : اين سالها - اگر دقت كنيم - فقط ازشعر تعداد محدودي به عنوان ترانه استفاده مي شود ، همين افراد در مراكز مختلف مشغول به كار هستند و مرتب با يكديگر، مشغول تعارف هستند ، اين انصاف نيست كه بودجه ي بيت المال صرف اين مسائل گردد .





چهره ي برگزيده ي كنگره ي شعر دفاع مقدس خاطرنشان ساخت : اين سالها - اگر دقت كنيم - فقط ازشعر تعداد محدودي به عنوان ترانه استفاده مي شود ، همين افراد در مراكز مختلف مشغول به كار هستند و مرتب با يكديگر، مشغول تعارف هستند ، اين انصاف نيست كه بودجه ي بيت المال صرف اين مسائل گردد .وحيدي اظهار داشت : عدالت و انصاف ، دو اصل گمشده درعملكرد چند سال اخيرمراكز موثر " ترانه و ترانه سرايي " و حمايت و تصويب آن است ، " شورا " بايد مفهوم و كاركرد واقعي خودش را داشته باشد و از آثار همه ي چهره هاي ادبي ، گروه هاي ادبي و ... استفاده كند نه اين كه به كار انحصاري بپردازد .وي افزود : بسياري از ترانه هاي مصوب اين شورا از لحاظ زباني و محتوايي ايراد اساسي دارد ، چرا عده اي به جاي اصلاح عملكرد خودشان ، تزريق پيام هاي نااميد كننده را از وظايف ادبيات و شعر مي دانند ؟ آنها برداشتي ناصحيح از واقعگرايي كرده اند ، واقعگرايي ، صادركردن پيام سياه و مرگ نيست . از سويي شعرهايي هم وجود دارد كه از قوت بيشتر و محتواي شايسته تري برخوردار است ، اما چون شاعر آن در باند اعضاي شورا نيست ، شعرش كنار گذاشته مي شود ، در حالي كه اين بي مهري تعمدي ، در نهايت به ضرر ادبيات ما تمام خواهد شد .