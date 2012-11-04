فرهاد فرزانه در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه هیچ نقطه از پهنه سرزمین نباید بدون کاربری و بدون تعیین تکلیف باشد، گفت: وضعیت تمامی اراضی داخل محدوده شهری و روستایی یا اراضی خارج از محدوده باید مشخص باشد.

وی با اشاره به اینکه طرح جامع سرزمین از بالادست ترین طرح‌هایی است که در کشور تهیه می‌شود، گفت: این طرح به دلیل اینکه همه ابعاد کشور را مورد بررسی قرار می‌دهد از لحاظ آمایشی و کالبدی اصل است و طبق قانون شورای عالی شهرسازی تهیه بخش آمایشی این طرح برعهده سازمان مدیریت و برنامه ریزی است و کالبدی آن را وزارت مسکن و شهرسازی تهیه می‌کند.

فرهاد فرزانه اضافه کرد: طرح جامع شهر در مرتبه بعدی طرح جامع سرزمین قرار دارد که با توجه به نیاز منطقه تهیه می‌شود.

وی اضافه کرد: طرح جامع نیازهای آینده شهر را بر اساس نرخ رشد جمعیت معلوم می‌کند و این طرح نوعی الگوی مدیریت شهری نیز محسوب می‌شود.

طرح جامع به تنهایی نمی‌تواند پاسخگوی تمام نیازها و ملاک عمل باشد

وی ادامه داد: با توجه به اینکه طرح جامع شهرها در سطح کلان خطوط را تعیین می‌کند به تنهایی نمی‌تواند پاسخگوی تمام نیازها و ملاک عمل باشد بنابراین تهیه و اجرای طرح تفصیلی شهر در مرتبه بعد از آن قرار می‌گیرد.

این کارشناس با بیان اینکه براساس قوانین و مقررات موجود‌، تهیه طرح‌های جامع و تفصیلی شهرها به عهده وزارت مسکن و شهرسازی و تهیه طرح‌های‌هادی شهری به عهده وزارت کشور است، افزود: تصویب طرح‌های جامع از وظایف شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و تصویب طرح‌های تفصیلی به عهده کمیسیون‌های ماده پنج قانون تأسیس همین شورای عالی است.

فرهاد فرزانه ادامه داد: طرح تفصیلی پس از تصویب از طریق استانداری برای اجرا به شهرداری‌ها ابلاغ می‌شود که این طرح ملاک عمل قرار می‌گیرد.

فرزانه با بیان اینکه ریاست کمیسیون ماده پنج استاندار و در غیاب وی معاون هماهنگی امور عمرانی است، گفت: اعضای این کمیسیون شامل مدیرکل اداره راه و شهرسازی، شهردار، رئیس جهادکشاورزی استان، مدیر کل میراث فرهنگی و سایر اعضایی است که موارد پس از طی مراحل کارشناسی توسط کمیته فنی با حضور نمایندگان اعضا کمیسیون تصویب و در نهایت طرح توسط رئیس کمیسیون ابلاغ می‌شود.

عدم تدوین طرح‌های جامع و تفصیلی معضلاتی را برای توسعه شهرها در پی خواهد داشت

وی با بیان اینکه ضوابط طرح جامع شهرها به نسبت شرایط اقلیمی، بافت تاریخی و فرهنگی هر شهری تدوین می‌شود و گفت‌: عدم تدوین طرح‌های جامع و تفصیلی معضلاتی را برای توسعه شهرها در پی خواهد داشت.

مسئول واحد شهرسازی دفتر فنی استانداری همدان با اشاره به طرح تفضیل شهرهای استان گفت: در شش ماهه نخست امسال طرح تفصیلی 9 شهر استان همدان در کمیسیون ماده پنج به تصویب رسید.

فرزانه در خصوص طرح شهر همدان نیز گفت: نخستین طرح جامع این شهر در سال 1310 به نام طرح جامع خیابان کشی مصوب شده است.

وی ادامه داد: طرح تفصیل شهر همدان با نام طرح و تدوین در اوایل اردیبهشت ماه سال 85 توسط استاندار ابلاغ شده است.