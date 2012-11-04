افزایش اجاره کیوسک های روزنامه فروشی تبریز در صورت استفاده غیر فرهنگی

به گزارش خبرنگار مهر ، یکی از بحث هایی که در جلسه صبح امروز شورای شهر تبریز به جلسه بعدی شورا موکول شد ، بررسی وضعیت کیوسک داران مطبوعاتی تبریزی است.

شهرام دبیری در جلسه شورای شهر تبریز با اشاره به پیگیری کمسیون خدماتی شورا اظهار کرد: مفاد قرارداد کیوسک داران مطبوعاتی با سازمان میادین و مشاغل شهری شهرداری تبریز با حذف ماده دو و تغییر ماده چهار قرارداد ، اصلاح شده است.

وی افزود: بر این اساس مقرر شد کیوسک داران تبریزی جهت واگذارکردن کیوسک مبلغ یک میلیون تومان به سازمان میادین و مشاغل شهری پرداخت کنند و در ضمن چک ضمانتی 22 میلیون تومانی نیز به شهرداری واگذار کنند.

در این جلسه به غیرمطبوعاتی بودن کیوسک ها در تبریز اشاره شد که این کیوسک ها بیشتر از آنی که به کارهای فرهنگی تن دهند ، کارهای تجاری انجام می دهند، دبیری در این خصوص نیز گفت: بر اساس میزان کار تجاری در کیوسک ها ، به اجاره بهای آنها اضافه خواهد شد.

روزنامه باید در سبدروزانه مردم جای گیرد

بهروز خاماچی با اشاره به عدم درآمد کافی کیوسک داران در فروش روزنامه اظهار داشت: در بسیاری کشورها مردم قبل از خوردن صبحانه ، هر روز روزنامه های صبح کشور را مطالعه می کنند که این فرهنگ نیز باید در کشور ما نهادینه شود.

وی افزود: با اجرای کارهای فرهنگی باید گرایش مردم به مطبوعات را افزایش داده و روزنامه را به سبد روزانه مردم اضافه کنند.

تصویب لایحه وضعیت کیوسک داران مطبوعاتی تبریزی به جلسه هفته ی بعدی موکول شد.