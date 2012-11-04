  1. بین الملل
۱۴ آبان ۱۳۹۱، ۱۳:۴۷

خبر فوری/

سازمان اطلاعات لیبی هدف حمله قرار گرفت

سازمان اطلاعات لیبی هدف حمله قرار گرفت

شبکه های تلویزیونی عرب زبان از حمله به سازمان اطلاعات لیبی در شهر طرابلس خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر، العربیه لحظاتی پیش در خبری فوری اعلام کرد ساختمان سازمان اطلاعات لیبی در شهر طرابلس با "آر.پی.جی" هدف حمله قرار گرفت.

به جزئیات بیشتر و میزان خسارت و تلفات این حمله اشاره ای نشده است.

کد مطلب 1735469

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