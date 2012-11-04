به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس جمعیت هلال احمر قاینات از آموزش عمومی و تخصصی هزار و 93 نفر در این شهرستان از ابتدای سال تاکنون خبر داد.

حمزه اسعد زاده بحث آموزش را بسیار مهم دانست و اظهارکرد: فراگیری دوره‌های آموزش امداد و مهارت‌های داوطلبی هلال احمر برای همه افراد جامعه ضروری است.

وی ادامه داد: هر خانواده باید حداقل یک امدادگر آموزش‌ دیده داشته باشد تا در زمان بروز حادثه و در ساعات طلایی امدادرسانی بتواند کمک حال اعضای خانواده خود باشد.

رئیس جمعیت هلال احمر قاینات به آموزش دوره‌های پایه داوطلبی جمعیت هلال احمر این شهرستان اشاره کرد و گفت: نزدیک به 581 داوطلب جمعیت هلال احمر قاینات در دوره‌های پایه داوطلبی شرکت کرده‌اند.

اسعدزاده از آموزش 368 داوطلب در دوره‌های آموزشی امداد و کمک‌های اولیه خبر داد و افزود: در این دوره‌ها دانش آموزان و دانشجویان دانشگاه آزاد حضور داشته ‌اند.

وی دوره مبتنی بر نیاز‌های محلی را یکی از دوره‌های آموزش عمومی و همگانی دانست و تصریح کرد: در این دوره نزدیک به 200 نفر از جوانان و داوطلبان جمعیت هلال احمر شهرستان آموزش دیده‌اند که نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش داشته است.

اسعدزاده به دوره آموزشی عمومی امداد و نجات اشاره کرد و افزود: از ابتدای سال تاکنون نزدیک به 144 نفر در این دوره‌های شرکت کرده و آموزش لازم را فرا گرفته ‌اند.

وی با اشاره به اینکه دوره تخصصی آوار برای نخستین بار در سال جاری در شهرستان قاین با میزبانی جمعیت هلال احمر این شهرستان برگزار شده است، گفت: در این دوره نزدیک به 35 نفر از امدادگران سراسراستان شرکت داشته‌ اند.

پایگاه امداد و نجات شهر سه قلعه کلنگ زنی شد

پایگاه امداد و نجات شهر سه قلعه با حضور مدیرعامل جمعیت هلال احمر خراسان جنوبی، فرماندار سرایان و تنی چند از مسئولان شهرستانی کلنگ زنی شد.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر خراسان جنوبی در مراسم کلنگ زنی پایگاه امداد و نجات شهر سه قلعه با اشاره به اینکه جمعیت هلال احمر به عنوان نهادی مردمی می ‌تواند نقش مؤثری در آگاهی و اشاعه فرهنگ خود‌امدادی و نوع ‌دوستی در جامعه ایفا کند، اظهار کرد: جمعیت هلال احمر امروز در کشور به عنوان یک سازمان پیشتاز در مباحث امدادی مطرح است.

محمد رحیم شهریاری ادامه داد: جمعیت هلال احمر می ‌تواند با تشکیل یک نظام آموزشی برتر با بهره‌ گیری از اشکال و شیوه‌های تازه آموزشی نقش مؤثری در آموزش همگانی به مردم داشته باشد.

وی همکاری تمامی دستگاه‌های اجرایی استان و شهرستان‌ها را بسیار مهم دانست و گفت: حوادث طبیعی بدون اعلام قبلی به وقوع می ‌پیوندد و به همین دلیل آمادگی لازم، حضور به موقع و پیشگیری از بروز خسارات وارده در زمان بحران از مهم‌ ترین مباحثی است که باید پیگیری و تقویت شود.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر خراسان جنوبی به حوادث طبیعی اشاره کرد و افزود: جامعه ‌ای ایمن است که در مدیریت بحران برنامه‌ ریزی داشته و بتواند مشکلات پیش آمده ناشی از حوادث غیرمترقبه را کنترل و مهار کند.

شهریاری مساحت پایگاه امداد و نجات جاده‌ای شهر سه قلعه را 15 هزار و 480 متر مربع اعلام کرد و گفت: این پایگاه در مسیر اصلی ارتباطی شهر سه قلعه- آیسک و در فاصله 150 متری از میدان فلسطین شهر سه قلعه است.

وی با اشاره به اینکه اعتبار این پروژه از اعتبارات فرمانداری سرایان پیش بینی شده است، افزود: برای احداث این پایگاه اعتباری بالغ بر 450 میلیون ریال برای سال جاری در نظر گرفته شده است.

شهریاری تصریح کرد: بخشداری سه قلعه نسبت به تامین آب، برق و تلفن این پایگاه امداد جاده‌ای قول مساعد داده است.