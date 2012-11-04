به گزارش خبرگزاری مهر، محسن بیگلری در نشست شورای فنی و حرفه ای کردستان در سقز نماینده از مراکز فنی حرفه ای به عنوان یک سازمان مقتدر در زمینه های آموزشی در رشته های گوناگون مهارتی نام برد و گفت: سازمان فنی حرفه ای استان کردستان و مراکز آن در شهرستانها اقدامات ارزنده ای را برای آموزش افراد در راستای اشتغالزایی که دغدغه تمام مسئولان به ویژه رهبرفرزانه انقلاب است انجام داده است.

محسن بیگلری بر کیفی کردن رشته های آموزشی که نتیجه قابل قبول تری را به دنبال دارند، تاکید کرد و افزود: انتظار می رود که کیفیت رشته های مهارتی آموزش فنی و حرفه ای کردستان با جدیت بیشتری مورد توجه مدیران و مسئولان این حوزه قرار گیرد.

وی پرورش نیروهای انسانی با استعداد در مراکز فنی حرفه ای را بسیار حائز اهمیت دانست و افزود: امروز خوشبختانه افرادی که در فنی حرفه ای دوره های مختلف مهارتی را سپری کرده اند ضمن اشتغال برای خود برای دیگران هم اشتغالزایی می کنند و به همین دلیل مهارت زمینه ساز ایجاد اشتغال در عصر کنونی است.

فرماندار شهرستان سقز نیز در این جلسه با بیان اینکه آموزش فنی حرفه ای با بهره گیری از نیروهای کارآمد و دارای تخصص توانسته است در عرصه های مختلف به کارآموزان آموزش دهد، گفت: شهرستان سقز دارای ظرفیت های بسیار بالایی در زمینه نیروهای انسانی است که باید آنها را در راستای ایجاد شغل آموزش داد.

نادر فخری اظهار داشت: هم اکنون فضاهای بسیار خوب و مجهزی در اختیار فنی حرفه ای استان قرار دارد که باید استاندارد سازی مراکز سقز مورد توجه باشد.

وی با بیان اینکه زیربنای آموزش های مهارتی از فنی حرفه ای سرچشمه می گیرد، برتخصیص اعتبارات لازم برای آموزش های مهارتی در گستره وسیع تر در مرکز سقز تاکید کرد.

مدیرکل آموزش فنی حرفه ای استان کردستان نیز در بخش دیگری از این جلسه با بیان اینکه در شش ماهه اول سال جاری بیش از یک میلیون و 211 هزار نفر ساعت، به کار آموزان آموزش های مهارتی در زمینه های مختلف داده شده است، گفت: روند ارائه آموزش در استان همچنان ادامه دارد.

سید جمیل احمدی با بیان اینکه سازمان فنی حرفه ای با شعار هر ایرانی یک مهارت باید داشته باشد، حرکت می کند گفت: مسئولان نظام و در راس آنها مقام معظم رهبری بر گسترش آموزش های فنی حرفه ای برای رفع بیکاری و ایجاد شغل تاکید فراوان دارند.

وی به افتتاح مرکز آموزش تخصصی کشاورزی در سال گذشته با حضور نماینده ولی فقیه در شهر جدید صاحب از توابع شهرستان سقز در بخش زیویه اشاره کرد و افزود: در این مرکز در راستای آموزش پرورش قارچ صدفی و دلمه ای، پرورش دهنده زنبور عسل، مرغداری صنعتی و گوشتی و سیستم های آبیاری به مردم منطقه ارائه خدمت می کند.

احمدی از فعالیت 16 مرکز فنی و حرفه ای در شهرستانهای استان کردستان خبر داد و گفت: در آینده ای نزدیک یک مرکز بسیار مجهز در شهر سقز برای آموزش کارآموزان در رشته های مختلف فنی حرفه ای و تخصصی راه اندازی می شود.

در ادامه این جلسه مسئولان مراکز فنی حرفه ای شهرستانهای استان کردستان هم گزارشی از فعالیت های صورت گرفته در مراکز تحت مدیریت خود را ارائه کردند.

در پایان از دو نفر از کارآموزان مرکز سقز که در مسابقات کشوری و جهانی دو مدال نقره و برنز را کسب کرده بودند با اهدای لوح تقدیر و هدایا قدردانی شد.