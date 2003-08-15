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۲۴ مرداد ۱۳۸۲، ۱۲:۰۳

فهرست نهايي برندگان جايزه ادبي "ساگا" معرفي شدند

فهرست نهايي برندگان جايزه ادبي "ساگا" معرفي شدند

از برنده اصلي و ديگر نويسندگان حاضر در فهرست نهايي نخستين دور جايزه ادبي "ساگا " در جشنواره ادبي فولك استون انگلستان تقدير خواهد شد .

به گزارش خبر گزاري" مهر" به نوشته روز نامه گاردين ، فهرست نهايي برندگان نخستين جايزه ادبي ساگا براي آثار داستاني طنز اعلام شد .

بنابراين گزارش،  در اين رقابت كه مبلغ جايزه نخست آن بيست هزار پوند  اعلام شده است ، نويسندگان بالاي پنجاه سال صاحب  آثار  طنز    شركت داشتند  . اين جايزه  توسط مجله ادبي "اپونيموس" به آثار داستاني و غير داستاني داراي رگه هاي طنز ، اعطا خواهد شد . در  فهرست نهايي جايزه ادبي ساگا ، يازده عنوان كتاب آمده است كه در ميان  آنها اسامي چند رمان ، كتاب خاطرات و مجموعه مقالات قيد شده  است . در ميان كتب خاطرات ، كتاب ويليام اف ديدز نويسنده پيشين  روز نامه ديلي  تلگراف  با عنوان "در جنگ با  ووگ : داستاني واقعي از اسكوپ"، زندگي نامه اي  از ديويد نايز با عنوان "من نفهيدم كه امروز كجا هستم" وكتابي از  متيو پاريس ديده مي شود  . همچنين در ميان رمان ها نيز رمان "زندگي عمه من"  از ماويس چيك ،" و "انتخاب هاي سخت "از كارول هيمن د يده مي شود . نايجل ويليامز هم با كتابي با عنوان "هاچت و ليست" در اين فهرست حضور دارد . كيت واتر هاوس،  ژيل واتر فيلد ،  جان مورتيمر ، الكساندر مك كال اسميت ويليام دانلدسون از ديگر نويسندگان حاضر در فهرست نهايي اين جايزه  ادبي اند .

همچنين  نويسندگاني چون  اما سامس ، سلينا هستينگز ، ند شرين ، پنلوپه كيت و جيمز نوتي اين رقابت  ادبي را داوري مي كنند  .
اين جايزه ادبي ،  بيست و دوم سپتامبر، سي و يكم شهريور سال جاري  در جشنواره ادبي فولك استون به برنده اصلي اعطا خواهد شد . علاوه بر جايزه نخست كه مبلغ آن  بيست  هزار پوند است ، به هريك از نويسندگاني كه در فهرست نهايي قرار گرفته اند ، مبلغ هزار پوند  اعطا خواهد شد  .   

کد مطلب 17355

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