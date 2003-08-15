فهرست نهايي برندگان جايزه ادبي "ساگا" معرفي شدند

به گزارش خبر گزاري" مهر" به نوشته روز نامه گاردين ، فهرست نهايي برندگان نخستين جايزه ادبي ساگا براي آثار داستاني طنز اعلام شد .



بنابراين گزارش، در اين رقابت كه مبلغ جايزه نخست آن بيست هزار پوند اعلام شده است ، نويسندگان بالاي پنجاه سال صاحب آثار طنز شركت داشتند . اين جايزه توسط مجله ادبي "اپونيموس" به آثار داستاني و غير داستاني داراي رگه هاي طنز ، اعطا خواهد شد . در فهرست نهايي جايزه ادبي ساگا ، يازده عنوان كتاب آمده است كه در ميان آنها اسامي چند رمان ، كتاب خاطرات و مجموعه مقالات قيد شده است . در ميان كتب خاطرات ، كتاب ويليام اف ديدز نويسنده پيشين روز نامه ديلي تلگراف با عنوان "در جنگ با ووگ : داستاني واقعي از اسكوپ"، زندگي نامه اي از ديويد نايز با عنوان "من نفهيدم كه امروز كجا هستم" وكتابي از متيو پاريس ديده مي شود . همچنين در ميان رمان ها نيز رمان "زندگي عمه من" از ماويس چيك ،" و "انتخاب هاي سخت "از كارول هيمن د يده مي شود . نايجل ويليامز هم با كتابي با عنوان "هاچت و ليست" در اين فهرست حضور دارد . كيت واتر هاوس، ژيل واتر فيلد ، جان مورتيمر ، الكساندر مك كال اسميت ويليام دانلدسون از ديگر نويسندگان حاضر در فهرست نهايي اين جايزه ادبي اند .



همچنين نويسندگاني چون اما سامس ، سلينا هستينگز ، ند شرين ، پنلوپه كيت و جيمز نوتي اين رقابت ادبي را داوري مي كنند .

اين جايزه ادبي ، بيست و دوم سپتامبر، سي و يكم شهريور سال جاري در جشنواره ادبي فولك استون به برنده اصلي اعطا خواهد شد . علاوه بر جايزه نخست كه مبلغ آن بيست هزار پوند است ، به هريك از نويسندگاني كه در فهرست نهايي قرار گرفته اند ، مبلغ هزار پوند اعطا خواهد شد .